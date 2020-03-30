Профессионализм и безопасность: медицинский центр "Семья" держит высокий уровень уже 12 лет

Медицинский центр "Семья" в Ростове-на-Дону открылся в 2008 году и на сегодняшний день, по мнению тех, кто хоть раз его посетил, является одним из лучших на юге России. Сюда за помощью обращаются как донские жители, так и люди из других регионов. Все потому, что за время работы центр стал настоящим символом профессионализма. Высококлассные специалисты работают на качество, а не на количество. К каждому пациенту - индивидуальный подход. Врачи стараются выявить причину заболевания, а не просто устранить симптомы, как это часто происходит в наших реалиях. Для точного определения диагноза ежедневно есть возможность собирать консилиум для сложных пациентов или для тех, кто отчаялся ходить по всем больницам, а результата так и не получил. Доктора МЦ «Семья» подходят к изучению состояния здоровья и назначению лечения с позиций доказательной медицины и с понимаем того, что человек - это уникальный единый организм, а не набор органов и анализов.

Фото: Себастьян Лукьянов

Направления работы и техническое оснащение

Центр может похвастаться широким спектром предоставляемых услуг диагностики, лечения и профилактики. Здесь есть практически все направления современной медицины, чтобы каждый мог получить квалифицированную помощь. Это классические: терапия для взрослых и педиатрия для малышей, а также в центре работают взрослые и детские специалисты, такие как аллергологи-иммунологи, ЛОРы, гинекологи, хирурги, травматологи-ортопеды, флебологи и сосудистые хирурги, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, остеопаты и массажисты, дерматологи, маммологи, урологи и многие другие специалисты. Врачи уникальных или редких специальностей, такие как сомнологи, фониатры, нефрологи и эндокринные хирурги, тоже имеются в МЦ «Семья».

Есть огромный спектр услуг по косметологии аппаратной и инъекционной, а также по пластической хирургии. В МЦ «Семья» большим спросом пользуются программы ведения беременности, наблюдения детей с первого месяца жизни и далее до 18 лет. Программа ежегодного контроля за состоянием здоровья для взрослых и детей, так называемый Чек-ап, - одно из популярных и регулярных медицинских пакетных предложений. Удобство в том, что в течение одного дня пациент проходит по индивидуальному плану и в сопровождении личного менеджера практически все лабораторные и инструментальные исследования, УЗИ всех органов и систем, функциональные исследования и консультации узких специалистов. А в следующий день в согласованное и удобное для пациента время, когда готовы все анализы и получены заключения от всех докторов, пациент приглашается на заключительный визит к доктору, который делает общее заключение по состоянию здоровья и дает рекомендации по образу жизни, пищевому поведению, а в случае необходимости назначает лечение выявленных заболеваний.

- У нас трудятся профессор, 14 кандидатов медицинских наук и более 50 врачей высшей категории. К нам в команду попадают врачи проверенные, с репутацией и реальными знаниями. В штате некоторых отделений - рекордное для частных медицинских центров количество докторов: например, ЛОРов - 9, гинекологов - 8, педиатров - 8, пластических хирургов - 6, абдоминальных хирургов - 4! И отбор персонала не прекращается, - отмечает Элина Пронина, главный врач центра.

Фото: Себастьян Лукьянов

В структуре оперблока есть три операционные, оснащенные европейским и американским оборудованием экспертного класса для малотравматичной, эндоскопической хирургии и мониторинга за состоянием жизнеобеспечения и безопасности пациента. Кроме того, на территории центра располагается стационар на 25 коек с 1-, 2- или 3-местными палатами. Все палаты комфортны, без признаков «госпитальности» и оснащены всем необходимым для их скорейшего выздоровления.

В диагностическом отделении на страже здоровья ежедневно стоят семь аппаратов УЗИ, цифровые рентген и маммограф, аппарат для ЭНМГ, холтеры и СМАДы, аппараты для исследования функций внешнего дыхания, ЭКГ с нагрузкой и такой актуальный сейчас лактатный тест. Гордость центра - собственная лаборатория. Практически все анализы делают именно здесь. Передовое оборудование позволяет заглядывать в самую глубину, распознавать болезни на генетическом уровне, а результаты пациент может получать через три часа на электронную почту.

Для тех, кто хочет исправить свою внешность или сделать ее еще красивее, есть отделение пластической хирургии, где трудятся настоящие профессионалы. Стоит отметить, что это направление очень востребовано на сегодняшний день. Каждый год десятки пациентов остаются довольны внушительными результатами. Новые методы и подходы повышают безопасность пластических операций, делают людей счастливыми без ущерба для их здоровья.

- Наши хирурги творят настоящие чудеса. По-новому проходит липосакция: специальным, единственным на Юге России прибором для ультразвуковой липосакции VASER еще точнее забирается жировая ткань с мест «жировых ловушек» - на боках, животе, коленях, подбородке, спине, без повреждений сосудов и окружающей соединительной ткани. После этого ее могут использовать как самый лучший, потому что свой (!), материал для липофилинга (подсадки собственного жира с целью формирования контуров и объема в тех местах, где обнаруживается дефицит тканей) на других частях тела: например, ягодицах, молочных железах или лице, - отметила главврач.

Темпы сегодняшний жизни приводят все больше людей в центр. Консультации посещают целые семьи. Особое внимание стоит уделить отделению аллергологии, которая сейчас особенно востребована из-за климатических изменений. Главный врач центра Элина Юрьевна отметила, что уже сейчас дети и взрослые страдают от сезонной аллергии.

- В этом году практически не было зимы. Ранняя весна - и, как следствие, все зацвело раньше положенного времени. Наш аллерголог работает в напряженном темпе - очень многие обращаются за помощью. Это распространенный недуг, но мы отлично справляемся, - подчеркнула руководитель МЦ.

Безопасность и профессионализм

Сейчас большое внимание уделяется безопасности в предоставлении медицинских услуг. Медицинский центр "Семья" не отстает от мировых трендов и делает все, чтобы помогать людям без риска для их здоровья. В целом пациенты начали больше читать, стали умнее и грамотнее. Квалификацию врача они могут определить уже по тому, как он с ними общается, объясняет детали лечения. Внимание к каждому, профессионализм и безопасность лечения - главные правила многопрофильного медицинского центра для всей семьи.

Фото: Себастьян Лукьянов

- Очень важно, чтобы человек понимал, что с ним происходит в каждый момент обследования, постановки диагноза и проводимого лечения. К каждому - индивидуальный подход. Мы непременно объясняем, как будут проходить, например, наркоз, операция, буквально детализируем каждый этап лечения, чтобы снизить тревогу пациента и сделать вмешательство понятным и безопасным для него. Все проговаривается - для пациента никаких сюрпризов, - говорит Элина Юрьевна.

Новые направления

В Медицинском центре "Семья" в хирургическом отделении начата работа плановой лапароскопической хирургии желчного пузыря и по хирургии щитовидной железы. Калькулезные холециститы, или камни в желчном пузыре, сейчас достаточно частые находки на УЗИ ввиду особенностей пищевого и питьевого режимов. А позаботиться о том, чтобы удалить данную «бомбу замедленного действия» в плановом порядке надо каждому, потому что экстренно обычно удаление происходит по скорой помощи и открытым способом с возможным развитием перитонита, ну если уж очень терпеливым окажется «камненоситель»! Плановый порядок оперативного вмешательства подразумевает подготовку к операции в спокойный период организма, лапароскопическую, бережную технику удаления, короткий реабилитационный период. Профилактировать всегда дешевле, чем лечить, и по времени, и по затратам. Всегда!

Эндокринная хирургия сейчас - это очень востребованная область медицины, потому что все больше людей страдают от различных заболеваний щитовидной железы. Ростовская область является эндемичной по данной патологии, т. к. в воде содержится недостаточное количество йода. В нашем центре теперь работает опытный специалист в этой области - Наталья Юрьевна Вирцева. Имея огромный клинической опыт, она проводит операции на щитовидной железе - работает там, где без хирургического вмешательства уже не обойтись.

Профилактика

Важной частью работы является предупреждение заболеваний. Для этого в центре реализуется программа комплексного медицинского обследования "Чек-ап", в ходе которого врачи полностью "сканируют" пациента. Если есть болезни, они выявляются на ранних стадиях и докторами назначается своевременное лечение.

- Я всегда сравниваю это с техосмотром автомобиля. Если делать все вовремя и регулярно менять "расходники", дорогостоящий ремонт не потребуется, - обращает внимание главный врач.

Медицинский центр "Семья" - многопрофильное учреждения для детей и взрослых. Врачи оказывают медицинскую ПОМОЩЬ, а не обезличенные «услуги». Каждому человеку здесь уделяется внимание, к нему относятся с пониманием и заботой. За время работы центр завоевал доверие, стал настоящим символом качественной, современной медицины.

Контакты:

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д. 8.

Телефоны (863) 223-17-77

Сайт МЦ "Семья"

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