2020-04-06T10:05:24+03:00
Общество

В Батайске при пожаре погибли двое детей, еще четырех человек удалось спасти

Погибшим мальчикам было всего пять и семь лет
Ольга ГОПАЛО
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Через 29 минут удалось ликвидировать возгорание.Через 29 минут удалось ликвидировать возгорание.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рано утром в понедельник, 6 апреля, в городе Батайске Ростовской области произошла страшная трагедия, которая унесла жизни двух детей.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило около восьми часов утра. ЧП случилось в частном доме на улице Фрунзе. Как говорят в ведомстве, из-за плотной застройки сразу же был объявлен первый ранг пожара.

- Возгорание произошло в частном доме на два хозяина, - добавили в региональном Управлении МЧС. - Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении было задействовано 22 огнеборца и шесть спецмашин. Уже через полчаса им удалось добиться полной ликвидации огня. В результате, в огне погибли двое детей. Мальчикам было всего пять и семь лет.

Кроме того, были спасены еще четыре человека - их мать, бабушка, а также двое детей - 13 и восьми лет. В настоящее время на месте работают правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что нельзя оставлять детей без присмотра, в особенности малолетних. Не разрешайте детям самостоятельно разжигать печь или газовую плиту, а также убирайте спички в недоступные для детей места. А еще научите малышей правилам поведения при пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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