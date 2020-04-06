Хорошие новости: В период самоизоляции можно отремонтировать газовое оборудование

В период самоизоляции с 6 по 30 апреля 2020г. жители Ростова-на-Дону и Ростовской области могут подать заявку на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования позвонив в Колл-центр по телефону 309-10-90 с 8.00-17.00 или по номеру 104.

ТО ВДГО будут проводиться только по заявкам абонентов!

Напоминаем абонентам, что, находясь дома, необходимо соблюдать правила эксплуатации газового оборудования.

Если почувствовали запах газа, незамедлительно вызывайте аварийную газовую службу по телефону 104.