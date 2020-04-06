"Паники нет - Африка привыкла к эпидемиям": ростовчанка, живущая 10 лет в Замбии, рассказала, как там борются с коронавирусом

Ростовчанка Мария, которая уже 10 лет живет вместе со своим мужем и детьми в африканской Замбии, рассказала, какие меры там ввели, чтобы не допустить распространение коронавируса. Девушка призналась, что при 39 заболевших, к новой инфекции жители относятся серьезно, но без лишней паники. Все дело в том, что в Замбии часто появляются вспышки инфекций, именно поэтому правительство действует оперативно.

Со своим будущем мужем Лабиндой ростовчанка познакомилась у себя на родине. Парень приехал из Африки в донскую столицу учиться. Поступил в РИНХ, где позже защитил кандидатскую степень по экономике. Спустя несколько месяцев пара решила пожениться. В 2010 году они переехали в Замбию. Вскоре счастливые супруги стали еще и родителям. Сейчас они воспитывают двоих детей. Старшей дочери Кире - 7 лет , а младшему Кевину - 2 года.

Мария со своим мужем Лабиндой и детьми. Фото: соц. сети.

Мария не по-наслышке знает о жизни в типичной африканской стране. Особенности жизни здесь диктует климат и конечно же местный быт, традиции. Когда весь мир захватил новый коронавирус, Замбия не растерялась. Местные привыкли ко всевозможным катаклизмам, среди которых вспышки опасных инфекций - не редкость.

- В 2014 году в соседней Конго началась эпидемия Эболы, а в 2017 из-за наводнения многие заболели холерой в столице Замбии. Правительство страны довольно быстро берет ситуация под контроль и принимает необходимые меры, которые местным кажутся уже обыденными, - рассказывает Мария.

Как говорит девушка, паники среди населения нет. Однако люди беспокоятся, что их могут "закрыть" на жесткий каранатин и они останутся без еды. Пока власти не прибегают к таким суровым мерам.

- Практически все жители ходят в медицинских масках, а если их нет, то прикрываются платком. В аптеках всего достаточно. Граница, как и "небо" закрыты. Работает только один самолет, который доставляет гуманитарные грузы и граждан страны. На территорию Замбии могут проехать только фуры с продуктами питания, медикаментами и топливом, - добавила девушка.

Мария вместе с мужем. Фото: соц. сети.

Школы, церкви и университеты закрыли еще 3 недели назад. Все мероприятия, также как и во всех остальных странах приостановлены. Многие работают дистанционно. Интересно, что многие меры защиты не уступают нашим, а в некоторых случаях и превосходят их. Так например, возле всех банкоматов стоят сенсорные аппараты с антисептиком. В магазинах охранники обрабатывают тележки и руки клиентов.

- При этом цены на продукты остаются прежними. Повышение я не заметила, - отметила ростовчанка.

maryhaba_zambia Что по ценам??

На момент написания заметки в Замбии зарегистрировано 39 случаев заражения COVID-19. 5 человек выздоровели и только один скончался. При этом на всем африканском континенте уже 8536 человек заразились вирусом. Больше всего случаев выявлено в странах Северной Африки - там заразились более 3,8 тысяч человек.