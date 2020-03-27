2020-03-27T08:42:36+03:00
Общество

Теплая и ветреная погода ожидает ростовчан 27 марта

Атмосферное давление будет держаться в рамках нормы
Виктория Никитина
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В Ростове-на-Дону с каждым днем становится все теплееВ Ростове-на-Дону с каждым днем становится все теплееФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове постепенно становится все теплее и теплее. Картину портит только сильный ветер, но он-то и принес потепление. В донской столице снова светит яркое солнце, а столбик термометра ползет все выше и выше.

В утренние часы уже можно будет ощутить потепление - +6...+10, днем столбик термометра достигнет отметки +14...+16, а вечером немного похолодает до +10...+13. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить яркое солнце и именно в связи с этим с каждым днем увеличивается температура воздуха. Осадков сегодня, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 11-17 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы 759-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 52%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Теплая и солнечная погода постепенно возвращается в Ростов-на-Дону.

Столбик термометра сегодня достигнет отметки в +13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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