Самый крупный парк на Дону в станице Старочеркасской благоустроен на 70%

Благоустройство нового парка в станице Старочеркасской завершено уже более, чем на две трети. Об этом представитель подрядной организации, занимающейся работами на объекте, доложил во время инспекционного выездного совещания заместителю губернатора - министру промышленности и энергетики Ростовской области Игорю Сорокину

Новый парк станет одной из самых обширных рекреационных зон в донском регионе. Его площадь превышает 14 га, а стоимость работ составляет порядка 400 млн рублей.

На месте бывшего пустыря появились пешеходные дорожки, были установлены качели, навесы и лавочки.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

- Столь протяженной зоны благоустройства у нас в области больше нигде нет. Здорово, что парк в станице Старочеркасской не просто облагородили, украсили и сделали удобным для посещения большого количества гостей. Также важно, что удалось сохранить настоящий казачий колорит, который позволит почувствовать атмосферу исторического наследия Донского края всем отдыхающим в этом месте. В прошлом году в рамках благоустройства здесь появились характерные казачьи атрибуты - имитация казачьей сторожевой башни и бревенчатого редута, летники для лошадей и манеж для выступлений всадников. Уверен, что благодаря мероприятиям с ярко выраженной народной самобытностью новый парк станет точкой притяжения не только для жителей Дона, но и соседних регионов, - отметил Игорь Сорокин.

Строительство масштабного объекта разделили на три этапа. На первом из них был возведен парк «Ефремовский», сейчас он уже полностью готов и сдан в эксплуатацию. На месте бывшего пустыря появились пешеходные дорожки, были установлены качели, навесы и лавочки. Источником финансирования для выполненных работ стал областной бюджет при софинансировании муниципалитета.

Завершаются строительные мероприятия и на втором участке. Этот парк получил название «Донской».Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Завершаются строительные мероприятия и на втором участке. Этот парк получил название «Донской» из-за своего близкого расположения к главной реке области.

-В 2019 году парк стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Строительство запланировано в два этапа: первый начался в 2019 году, второй, и завершающий, – в этом году. Сегодня здесь уже выполнено работ на общую сумму более 155 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – более 132 млн рублей и средства местного бюджета – 23,3 млн рублей, - рассказал Игорь Сорокин.

В «Донском» уже есть пешеходные дорожки с гравийным покрытием и тротуарной плиткой, появились велодорожки, а также высажены деревья и установлены модульные туалеты, освещение, системы автополива, урны и лавочки. Соблюдение безопасности на территории гарантируют специальные системы видеонаблюдения.

Как подчеркнул Игорь Сорокин, работы на объекте ведутся с опережением графика и будут окончены раньше срока — уже к августу.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Как подчеркнул Игорь Сорокин, работы на объекте ведутся с опережением графика и будут окончены раньше срока — уже к августу вместо прописанного в контракте декабря. Представитель подрядчика подтвердил готовность уложиться в эти сроки.

- Необходимо ускорить работу без потери качества, чтобы полностью завершить все работы по благоустройству к празднованию 450-летия служения Российскому государству донского казачества. На Дону празднование пройдет в сентябре. В том числе торжественные мероприятия будут организованы и здесь, - сообщил министр.

На строительство третьей очереди парка, предназначенной для проведения масштабных мероприятий, губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 80 млн рублей. Уже объявлен тендер по поиску генерального подрядчика. На участке площадью чуть более четырех гектаров разместится сцена для выступлений артистов и творческих коллективов с амфитеатром и площадкой перед ней. Вокруг будут обустроены пешеходные дорожки с освещением и системой видеонаблюдения.

На строительство третьей очереди парка, предназначенной для проведения масштабных мероприятий, губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 80 млн рублей.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Также в парке планируется строительство освещаемой парковки с твердым покрытием, рассчитанной на 950 машиномест. Как рассказал глава администрации Старочеркасского сельского поселения Евгений Галицын, в выходные и праздничные дни въезд для транзитного транспорта в станицу планируется закрывать, чтобы люди оставляли автомобили на парковках и пешком шли в станицу через парковую зону.

- К нам приезжает от пяти до восьми тысяч гостей просто в хорошие солнечные дни. Люди хотят посмотреть на красивую самобытную архитектуру дворца атаманов Ефремовых, побывать в местном историко-архитектурном музее-заповеднике, посетить Воскресенский войсковой собор и другие местные достопримечательности. Если же говорить именно о праздничных днях, то в это время количество приезжих увеличивается в разы. Например, в этом году на проводы Масленицы собралось порядка 21 тысячи отдыхающих, - поделился информацией Евгений Галицын.