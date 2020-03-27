Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: губернатор Василий Голубев дал особые распоряжения из-за коронавируса

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: губернатор Ростовской области Василий Голубев дал дополнительные распоряжения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

1. Главе администрации города Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко поручено в течение 10 дней перевести необходимую часть коек из ЦГБ для работы в режиме моноинфекционного госпиталя для жителей Ростовской области, а также для перераспределения потоков пациентов между другими лечебными учреждениями.

2. С 28 марта и до особого распоряжения в Ростовской области прекращается:

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий с присутствием горожан. А также не будут работать парки культуры и отдыха, аттракционы, объекты массового отдыха, учреждения социального обслуживания населения и в иных местах массового посещения граждан;

- работа всех общепитов, кроме, обслуживания на вынос но только в том случае, если ростовчане не будут заходить в эти заведения, также будет работать доставка заказов. Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, которые осуществляют организацию питания работников одной организации и предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории Аэропорт «Платов»;

- будет приостановлено предоставление услуг в помещениях многофункциональных центров предоставление государственных и муниципальных услуг, организация работы по электронным средствам связи;

- прекратится работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнесс-центров, спорт-клубов, бассейнов, бань, саун.

- будет прекращено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

- закроются все образовательные учреждения, библиотеки и гостиницы.

- приостановят работу розничной торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек.

3. В Ростовской области будет запрещено курение кальянов в общественных местах.

4. Голубев распорядился рекомендовать гражданам:

- ограничить поездки за пределы территории населенного пункта, в котором гражданин проживает, в том числе в целях туризма и отдыха, за исключением случаев, связанных со служебной и иной экстренной необходимостью;

- воздержаться от посещения религиозных и культовых учреждений.

5. Обязать граждан, прибывших из заграницы:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях в Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции по номерам телефона: 8 800 200 46 53, 8 (863) 285-05-43;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

- соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому.

6. С 28 марта до особого распоряжения обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

7. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области поручено:

- организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан, старше 65 лет, с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов, представителей общественных организаций;

- проинформировать граждан, старше 65 лет, о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лица его сопровождающего;

- осуществлять на постоянной основе контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, прибывших из-за границы и граждан старше 65 лет.

8. А также с 28 марта до особого распоряжения организациям, предоставляющим коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи:

- исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине долга;

- рекомендовать в указанный период не применять мер ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

9. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области:

- обеспечивать измерение температуры тела работникам каждый раз при входе в здание, отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, с признаками ОРВИ.

10. Министерству транспорта Ростовской области, министерству труда и социального развития Ростовской области поручено организовать работу по ограничению с 28 марта права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области.

11. Министерству здравоохранения Ростовской области дано поручение провести подготовительные мероприятия и обеспечить в течение 10 дней перевод в режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

За исполнением распоряжений будет следить лично губернатор.

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