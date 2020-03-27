Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: губернатор рекомендовал не покидать город

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: жителям рекомендовано не покидать свой город. В субботу, 28 марта, вступает в силу распоряжение, которое уже подписал глава Ростовской области Василий Голубев. В нем говорится о том, какие меры будут действовать на Дону в ближайшее время, чтобы не допустить возникновения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В частности, на самоизоляцию переведены пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями. А также те, кто прибывает из стран с неблагополучной ситуацией.

Есть в документе и еще один пункт, который касается выезда за пределы того населенного пункта, где человек живет. Нерабочая неделя - не повод для путешествий. Пока особым распоряжением дончанам рекомендовано ограничить поездки за пределы населенного пункта, в котором человек проживает, в том числе в целях туризма и отдыха. Исключения составляют случаи, связанные со служебной и иной экстренной необходимостью.

Жителям региона советуют воздержаться также от посещения религиозных и культовых учреждений.

Кроме того, прибывающие из иностранных государств на территорию России жители должны сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях в Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон см.ниже). А при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиник. Они же должны соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача РФ о нахождении в режиме изоляции на дому.

АЛЛО!

Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции

Телефоны: 8 800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43.

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