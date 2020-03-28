2020-03-28T10:19:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: закупают аппараты искусственной вентиляции легких, а ЦГБ станет моноинфекционным госпиталем

Выясняем, как будут работать медики во время карантина в Ростове-на-Дону из-за коронавируса
Ольга ГОПАЛО
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У каждого свои понятия о безопасности.У каждого свои понятия о безопасности.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Карантин в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: закупают аппараты искусственной вентиляции легких, а ЦГБ станет моноинфекционным госпиталем. О последнем говорится в распоряжении, которое накануне, 27 марта, подписал донской губернатор Василий Голубев.

В частности, там сказано, что в течение десяти дней следует перевести необходимую часть коечного фонда «Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону», которую в народе по-прежнему называют ЦГБ, для работы в режиме моноинфекционного госпиталя для жителей всей Ростовской области. При этом необходимо перераспределить потоки пациентов с другими заболеваниями между имеющимися лечебными учреждениями.

Кроме того, в региональном минздраве добавили, что пока не рекомендуется посещать докторов в профилактических целях. А для всех остальных - скорая помощь будет приезжать на все вызовы, бригады оснащены необходимыми средствами защиты.

В частности, в лечебных учреждениях Дона уже есть 653 аппарата искусственной вентиляции легких.

- В настоящее время по распоряжению губернатора проводится закупка еще 17 аппаратов. Сделана заявка в федеральное министерство на централизованную поставку 120 аппаратов, - сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Также прорабатывается вопрос о выделении дополнительных коек, если не будет хватать существующих.

КСТАТИ

В случае массового поступления больных, помощь будет оказываться в пяти учреждениях города, путем их перепрофилирования. Речь идет о «Городской больнице №1 им. Н.А. Семашко», «Детской больнице №1», «Детской больнице №2», «Городской больнице №6» и «Городской больнице №7». К такому решению пришли в региональном минздраве и Ростпотребнадзоре. При этом беременным с клиникой ОРВИ советуют (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: хроническим больным и пенсионерам запретили выходить на улицу

С28 марта и до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции обязаны дончане, возраст которых старше 65 лет. Это же касается жителей Ростовской области, у которых есть хронические заболевания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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