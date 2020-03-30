2020-03-30T10:32:27+03:00
Общество

Пасмурная и дождливая погода ожидает ростовчан 30 марта

Осадки выпадут к вечеру
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается дождьВ Ростове ожидается дождьФото: "КП" Архив
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Сегодня, 30 марта, в донской столице ожидается небольшой дождик. Но это не должно пугать и расстраивать горожан, потому как большая часть ростовчан на этой неделе все-таки останется дома. Ну, а тем, кому все-таки пришлось выйти на работу, лучше прихватить с собой зонтик.

В утренние часы будет уже ощутимо тепло +6...+11, днем столбик термометра достигнет отметки +14...+15. И слегка похолодает к вечеру +9...+11. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, солнце периодически будет выглядывать из-за туч, но особого тепла ждать от него не стоит. Есть вероятность дождя во второй половине дня, ближе к вечеру.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, юго-западное и юго-восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать образующаяся в результате вечернего дождя влажность, видимость тоже временами будет ограничиваться до 15 километров из-за выпадения осадков.

Атмосферное давление будет сильно пониженным 745-748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 50 до 93%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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