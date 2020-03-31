Татьяна Быковская: в городе и в области увеличивают количество коек для больных коронавирусом
Сегодня, 31 марта, в донской столице прошло заседание оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. О том, что сейчас происходит в регионе, и что планируется, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Как сообщила министр областного здравоохранения, в городе и в области будут увеличивать число коек для больных коронавирусом. Коечный фонд в больницах Ростова увеличат до конца апреля.
- В Волгодонске, Сальске, Калитве и Таганроге также будут готовы принять больных коронавирусом, - отметила министр.
Также увеличат коечную мощность военных госпиталей. Там будут принимать гражданских, заболевших коронавирусом.
А 15 мая заработает новый строящийся модуль.
Кроме того, город приобретает 128 дополнительных аппаратов ИВЛ.
Также Быковская отметила, что пятеро человек, заболевших инфекцией, чувствуют себя удовлетворительно. Еще она призвала не поддаваться панике и не верить фейкам в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU