Татьяна Быковская: в городе и в области увеличивают количество коек для больных коронавирусом

Сегодня, 31 марта, в донской столице прошло заседание оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. О том, что сейчас происходит в регионе, и что планируется, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Как сообщила министр областного здравоохранения, в городе и в области будут увеличивать число коек для больных коронавирусом. Коечный фонд в больницах Ростова увеличат до конца апреля.

- В Волгодонске, Сальске, Калитве и Таганроге также будут готовы принять больных коронавирусом, - отметила министр.

Также увеличат коечную мощность военных госпиталей. Там будут принимать гражданских, заболевших коронавирусом.

А 15 мая заработает новый строящийся модуль.

Кроме того, город приобретает 128 дополнительных аппаратов ИВЛ.

Также Быковская отметила, что пятеро человек, заболевших инфекцией, чувствуют себя удовлетворительно. Еще она призвала не поддаваться панике и не верить фейкам в сети.