2020-04-08T12:57:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: среди заболевших - молодежь и люди старшего поколения

Коронавирус в Ростове-на-Дону: некоторые из них подхватили инфекцию за границей
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: среди заболевших - молодежь и люди старшего поколенияКоронавирус в Ростове-на-Дону: среди заболевших - молодежь и люди старшего поколенияФото: Артем КИЛЬКИН
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8 апреля стало известно о еще 4 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Всего на территории региона уже 21 человек заболели COVID-19. При этом одна женщина из Ростова-на-Дону вылечилась и сейчас чувствует себя хорошо. В правительстве региона уточнили, что среди новых заболевших есть те, кто заразился за рубежом.

Заболевшие - жители Ростова-на-Дону и Новочеркасска. Возраст инфицированных варьируется от 30 до 50 лет. В очередной раз становится понятно, что вирус не разборчив и может поразить, как молодых, так и людей старшего поколения.

Отметим, что некоторые из заболевших посещали страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирус. Есть и такие, кто заразился контактным путем, общаясь с инфицированными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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