Затянутое тучами небо заставит ростовчан посидеть дома

Сегодня, 31 марта, в донской столице ожидается хмурая и пасмурная погода. Есть вероятность, что, увидев за окном такую погоду, горожане все-таки не станут нарушать режим строгой самоизоляции.

В утренние часы будет уже ощутимо тепло +9...+10, днем столбик термометра достигнет отметки +15...+16. И слегка похолодает к вечеру +9...+12. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, солнце выглянет из-за туч только ближе к вечеру. Есть вероятность дождя ранним утром.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, юго-западное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 8-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать образующаяся в результате утреннего дождя влажность и роса, но видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет сильно пониженным 748-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 44 до 84%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадки выпадут к вечеру.

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