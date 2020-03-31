Александр Ищенко: «Чтобы поддержать экономику, сегодня, как никогда, требуется быстрота действий»

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко высказал свое мнение по поводу новых мер российского правительства, касающихся поддержки граждан и экономики страны в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Прежде всего, спикер донского парламента отметил, что предусматриваемое обеспечение дополнительных выплат, а также выделение пособий семьям с детьми, денежных компенсаций по больничным, которые теперь не могут быть ниже минимального размера труда, могут существенно улучшить экономическое благосостояние российских граждан.

Александр Ищенко отметил, что принятые федеральным правительством решения о поддержке региональных бюджетов, в соответствии с которыми последние будут освобождены от погашения в 2020 году бюджетных кредитов, позволят субъектам Российской Федерации сэкономить огромную сумму - порядка 78 млрд рублей.

- Важно, что предложенные президентом обширные меры поддержки наших граждан, а также экономики, малого и среднего бизнеса, очень быстро получили законодательное закрепление на федеральном уровне. Теперь исполнение этих решений станет незамедлительным, - подчеркнул Александр Ищенко. - Получают весомую поддержку и региональные бюджеты. И самое главное, что правительству предоставлено право оперативно направлять средства на финансовое обеспечение мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Это позволит выиграть драгоценное время. Сегодня как никогда важны скорость принятия решений и действий.

Напомним, что ранее на состоявшемся 18-ом заседании Законодательного собрания Ростовской области прозвучали инициативы о законодательной поддержке предприятий донского региона, оказавшихся в сложном положении из-за коронавирусной инфекции.

Как заметил Александр Ищенко, в федеральном законодательстве есть нормы, которые не способствуют помощи тем предприятиям, у которых возникли финансовые трудности. В частности, если у предприятий начинаются проблемы по выплате заработной платы или налогов, то они автоматически лишаются большинства форм государственной поддержки.

- Очевидно, что в нынешних условиях этот вопрос является одним из самых актуальных. Поэтому депутаты Законодательного собрания предлагают разработать целый ряд мер, которые смогли бы поддержать донские предприятия в сложный период. Прежде всего, это касается промышленного производства. Но помощь требуется практически всем отраслям экономики, которые сильно пострадали в связи с запретительными мерами по предотвращению распространения коронавируса. Очень важно, что позиция президента России, федерального правительства совпадает с тем видением, которое формируется в Ростовской области. Но есть целый блок вопросов, которые связаны и с деятельностью областных органов власти, и муниципальных. В ближайшее время мы плотно займемся решением, чтобы поддержать в этот сложный период всех тех, кто работает в экономической сфере донского региона, - наметил планы председатель Заксобрания.

Федеральным и областным законодательством для инвесторов предусмотрены практически все возможные преференции – это субсидирование процентных ставок по кредитам, налоговые льготы, софинансирование затрат на технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры, заключение специальных инвестиционных контрактов, инвестиционный налоговый вычет. Только по линии Минпромторга России за последние пять лет предприятия Ростовской области получили крупную финансовую поддержку в объеме 64 млрд рублей по 32 направлениям.