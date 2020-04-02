2020-04-02T09:53:53+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: Крестный ход против распространения коронавируса совершили в небе над донской столицей

Воздушный Крестный ход с молебном против распространения заразы совершили священнослужители в дни режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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Воздушный крестный ход с молебном совершили священнослужители. Фото: Ростовская епархия.Воздушный крестный ход с молебном совершили священнослужители. Фото: Ростовская епархия.
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: Крестный ход против распространения коронавируса совершили в небе над донской столицей. Как рассказали в ростовской епархии, служба прошла накануне, 1 апреля. Ее совершили по благословению главы донской митрополии - Владыки Меркурия.

Так, на военный вертолет поднялись священники, которые взяли с собой сразу две святыни - Аксайскую икону Божией Матери из Одигитриевского храма города Аксая и Аксайскую икону Богородицы - из Михайловского храма города Новочеркасска.

- Аксайская икона Божией Матери известна тем, что была явлена в 19 веке, когда на Дон обрушилась эпидемия холеры, - рассказали священнослужители. - С этим образом по молитвам Царице Небесной связано неоднократное исцеление людей от смертельной болезни в разные годы, а с иконой совершались Крестные ходы вокруг пострадавших от эпидемии городов и поселений.

Крестный ход против коронавируса совершили в небе над донской столицей. Фото: Ростовская епархия.

Крестный ход против коронавируса совершили в небе над донской столицей. Фото: Ростовская епархия.

Вот и на этот раз представители донского духовенства вновь решили прибегнуть к заступничеству Богородицы. И клирики епархии совершили молебное пение и акафист Пресвятой Богородице с каноном Аксайскому образу во время смертоносной заразы и губительного поветрия.

Напомним, с конца марта в Ростовской области объявлен режим полной самоизоляции, во время которого жителям не разрешено выходить из дома (но есть и исключения, - прим. автр). Цель - не допустить пандемии, разорвав цепочку распространения опасного вируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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