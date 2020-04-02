Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: ростовчанин скупил 300 рулонов туалетной бумаги. Необычный поступок совершил Евгений Чеботарев. Парню понадобился всего один магазин, чтобы найти столько рулонов. Правда, причина столь необычной покупки - не паника из-за пандемии, а стремление к искусству.

Евгений решил выполнить захватывающий трюк - как он признается, сороковой по счету.

- Люди скупают бумагу, крупы, консервы, - признался он. - И тут я понял людям нужна улыбка! Хватит думать о плохом! Вирус ? К черту вирус! И тогда я купил 300 рулонов туалетной бумаги, чтобы сделать это.

chebotarev_evgeny Отправляй тем, кто закупает бумагу.

В итоге, прямо с пирамиды из бумаги Евгений сделал сальто через несущуюся на скорости 80 километров в час машину. По его словам, трюк вышел достаточно бюджетным - покупка бумаги обошлась всего в 1407 рублей.

Напомним, 28-летний ростовский каскадер часто радует подписчиков трюками, которые набирают тысячи лайков - то он висит на высоте в несколько десятков метров на одной руке, то в ледяное озеро заезжает на горящей машине или делает с положенной лестницы опасное сальто.

В беседе с корреспондентом «КП» Евгений рассказал, что всегда был трудным подростком, но от опасной дорожки его спас спорт - с 12 лет он стал заниматься борьбой, а чуть больше года назад стал делать трюки и публиковать их в Интернете.

Частенько идею для трюков парню подкидывают и сами подписчики. К каждому он тщательно готовится, но просит тех, у кого нет специальной подготовки, их самостоятельно не выполнять. Главное, что движет ростовчанином-каскадером - это желание победить самое себя.