2020-04-09T10:52:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: на Дону еще 3 человек заболели опасной инфекцией

Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: общее число заболевших продолжает неуклонно расти
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: на Дону еще 3 человек заболели опасной инфекцией. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: на Дону еще 3 человек заболели опасной инфекцией. Фото: ФАО ООН
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9 апреля выявили еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Таким образом на территории донского региона зарегистрировано уже 24 человека, заболевших COVID-19. Соответствующую информацию дает федеральный роспотребнадзор.

Двум жителям Дона удалось вылечиться от вируса. Сейчас они чувствует себя хорошо.

Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: одной ростовчанке удалось вылечиться от COVID-19. Фото: стопкоронавирус.рф

Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: одной ростовчанке удалось вылечиться от COVID-19. Фото: стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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