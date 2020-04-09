Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: на Дону еще 3 человек заболели опасной инфекцией
Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: общее число заболевших продолжает неуклонно расти
Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: на Дону еще 3 человек заболели опасной инфекцией. Фото: ФАО ООН
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9 апреля выявили еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Таким образом на территории донского региона зарегистрировано уже 24 человека, заболевших COVID-19. Соответствующую информацию дает федеральный роспотребнадзор.
Двум жителям Дона удалось вылечиться от вируса. Сейчас они чувствует себя хорошо.
Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: одной ростовчанке удалось вылечиться от COVID-19. Фото: стопкоронавирус.рф
ИСТОЧНИК KP.RU