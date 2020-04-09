Коронавирус в Ростове-на-Дону: 28-летний парень, инфицированный COVID-19, в больнице на кислородной поддержке

9 апреля стало известно, что еще трое человек заразились коронавирусом в Ростовской области. Теперь появилась информация, что двое из них - ростовчанина. Они находятся в одной из городских больниц на кислородной поддержке. Состояние пациентов врачи оценивают, как средне-тяжелое. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Известно, что один заболевший житель донской столице - 28-летний парень. Медики одели на него маску, через которую подается кислород. Молодой человек дышит самостоятельно, а прибор только помогает ему. Аппарат ИВЛ не потребовался.

Также выяснилось, что еще один новый инфицированный - житель Аксая. Среди вновь заболевших коронавирусом есть такие, кто заразился в других регионах страны, но некоторые заболели контактным путем.

Напомним, что на 9 апреля в донском регионе уже 24 человека заразились коронавирусом. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Двум удалось вылечиться.