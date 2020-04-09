2020-04-09T11:55:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: 28-летний парень, инфицированный COVID-19, в больнице на кислородной поддержке

Коронавирус в Ростове-на-Дону: молодой человек в состоянии средней тяжести
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону: состояние 28-летнего инфицированного оценивается как средне-тяжелоеКоронавирус в Ростове-на-Дону: состояние 28-летнего инфицированного оценивается как средне-тяжелоеФото: Нигина БЕРОЕВА
Изменить размер текста:

9 апреля стало известно, что еще трое человек заразились коронавирусом в Ростовской области. Теперь появилась информация, что двое из них - ростовчанина. Они находятся в одной из городских больниц на кислородной поддержке. Состояние пациентов врачи оценивают, как средне-тяжелое. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Известно, что один заболевший житель донской столице - 28-летний парень. Медики одели на него маску, через которую подается кислород. Молодой человек дышит самостоятельно, а прибор только помогает ему. Аппарат ИВЛ не потребовался.

Также выяснилось, что еще один новый инфицированный - житель Аксая. Среди вновь заболевших коронавирусом есть такие, кто заразился в других регионах страны, но некоторые заболели контактным путем.

Напомним, что на 9 апреля в донском регионе уже 24 человека заразились коронавирусом. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Двум удалось вылечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области сотрудницу банка осудили на шесть лет за хищение 250 млн рублей
Ростовчанка пойдет под суд за мошенничество с детской путевкой
В Ростове-на-Дону появятся новые площадки для выгула собак
Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: уменьшилось количество человек, находящихся под наблюдением медиков из-за вируса
В Ростовской области на трассе погиб пассажир легковушки
В Ростовской области оценили величину экономического ущерба из-за коронавируса
Жителям Ростовской области придется платить больше за овощи, сахар и гречку
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: дистанционное обучение на Дону продлили до 30 апреля
В Ростовской области под суд пойдет мужчина, стащивший из храма пожертвования прихожан
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с двумя игроками
В Ростовской области мужчина угнал «шестерку», чтобы сдать ее на металлолом
Нетрезвый мужчина остался жив после падения с балкона на 5 этаже