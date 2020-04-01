2020-04-02T00:01:19+03:00
Политика

Председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко призвал к гражданской солидарности

«Оставайтесь дома – дайте медикам возможность делать свою работу»
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Александр Ищенко попросил жителей Дона поддержать медиков своим дисциплинированным и ответственным поведением. Фото: ЗС РОАлександр Ищенко попросил жителей Дона поддержать медиков своим дисциплинированным и ответственным поведением. Фото: ЗС РО
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Спикер донского парламента Александр Ищенко обратился к жителям Ростовской области в социальных сетях. Таким способом председатель Законодательного собрания решил поддержать введенный на территории региона режим всеобщей самоизоляции, а также напомнить гражданам, что только совместными усилиями можно побороть распространение коронавируса и помочь медицинским сотрудникам, работающими на износ в условиях пандемии опасной инфекции, справиться с колоссальными нагрузками.

- Дорогие друзья! Я нахожусь в служебном кабинете. Органы государственной власти не прекращают свою работу. Работают люди и там, где это бесспорно необходимо: в энергетике, в водоснабжении, на транспорте, в производстве продуктов питания и в магазинах у вашего дома. Но прежде всего, работают врачи и медицинский персонал. Им сейчас вдвойне и втройне нелегко, - подчеркнул председатель донского Заксобрания.

Александр Ищенко обратился к жителям Ростовской области в социальных сетях.

Александр Ищенко отметил, что введенные для большинства граждан ограничения могут показаться им неприятными и непривычными. Тем не менее, такие меры являются самыми эффективными для того, чтобы остановить развитие пандемической ситуации.

- Это крайне необходимо, чтобы дать возможность медикам хорошо выполнить свою работу и спасти жизни людей. Когда каждый из нас следует правилам, которые важны именно сегодня – это значит, что каждый из нас тоже спасает жизнь ближнего человека. Только так, в гражданской ответственности мы вместе остановим опасность и сбережем друг друга, - выразил твердую уверенность спикер регионального парламента.

Напомним, что политик 27 марта присоединился к флешмобу «Спасибо врачам». Акция, целью которой была поддержка медиков, также прошла в социальных сетях.

Председатель регионального Заксобрания присоединился к флешмобу «Спасибо врачам». Фото: Александр Ищенко в Facebook

Председатель регионального Заксобрания присоединился к флешмобу «Спасибо врачам». Фото: Александр Ищенко в Facebook

- Доктора, медсестры, весь персонал больниц, поликлиник и бригад скорой помощи сегодня на передовой. Мы можем поддержать их своим дисциплинированным и ответственным поведением, вниманием к специальным мерам, заботой о здоровье и безопасности близких и окружающих. Спасибо докторам! Наша солидарность и поддержка поможет всем выстоять! - написал Александр Ищенко в Facebook.

Эстафету гражданской солидарности подхватили во всей стране. Аналогичные публикации в поддержку медицинского персонала учреждений здравоохранения стали массово появляться на личных страницах неравнодушных россиян в социальных сетях.

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Акцию поддержки медиков запустил олимпийский чемпион Александр Легков. Чтобы принять в ней участие, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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