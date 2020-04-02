2020-04-02T01:06:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в правительстве региона разрешили уважительную причину выйти из дома

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: меры по предотвращению распространения коронавируса были дополнены
Юрий ПОЗДНЯК
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Выходить из дома можно, но только при особых обстоятельствах. Теперь одно из них - это помощь своим близким родственникам преклонных лет либо с хроническими заболеваниями.Выходить из дома можно, но только при особых обстоятельствах. Теперь одно из них - это помощь своим близким родственникам преклонных лет либо с хроническими заболеваниями.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В действующий с 31 марта режим всеобщей самоизоляции в Ростовской области были внесены новые изменения.

Теперь, согласно распоряжению губернатора Василия Голубева, опубликованного поздним вечером 1 апреля на сайте регионального правительства, в комплекс реализуемых мер по недопуску распространения коронавирусной инфекции добавлены существенные коррективы.

Так, был расширен список организаций, деятельность которых поставили на паузу до лучших времен. Решением донских властей категорически запрещено работать букмекерским конторам, тотализаторам, пунктам приема ставок, а также коллекторским агентствам.

При этом в правительстве Дона назвали новую причину, по которой гражданам можно будет спокойно покинуть свое жилище без риска быть оштрафованными на улице полицией.

Такой «зеленый свет» дали людям, ухаживающим за своими близкими родственниками с хроническими заболеваниями, либо находящимися в преклонном возрасте старше 65 лет. Для них не запрещается доставка лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

Также были подтверждены основные правила перемещения граждан в населенных пунктах в условиях всеобщей самоизоляции. Беспрепятственно добираться на работу и обратно могут сотрудники предприятий, чья деятельность не была приостановлена. Однако, с собой им обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность, плюс справку установленного образца. Заполнять, заверять и выдавать ее будут работодатели на местах.

Но есть категории специалистов, обладающих иммунитетом к карантину. Это медики, волонтеры и сотрудники предприятий с непрерывным циклом работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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