2020-04-02T08:28:51+03:00
Общество

После морозного утра яркое солнце заглянет в окна к изолированным ростовчанам

Атмосферное давление будет постепенно понижаться
Виктория Никитина
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Морозное утро застало врасплох идущих на работу ростовчанМорозное утро застало врасплох идущих на работу ростовчанФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Погода в Ростове меняется с каждым днем меняется в разную сторону. Только вчера немного потеплело, а сегодня идущих на работу ростовчан снова застал трескучий мороз. Но, по прогнозам синоптиков, днем немного распогодится.

В утренние часы температура составит -3...+5 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки +8...+9. И снова похолодает к вечеру +4...+7. В течение всего дня погода будет ясной и солнечной. Осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит целых четыре направления: северо-западное, южное, юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие трудности и видимость ничем ограничиваться не будет.

Атмосферное давление будет пониженным 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 53%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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