За ремонт квартир в выходные дни могут начать штрафовать на Дону

Энергичный сосед с перфоратором, с первыми лучами утреннего солнца бодро сверлящий стенку этажом выше (или ниже) — согласитесь, не самое жизнеутверждающее начало воскресенья. Особенно сейчас, когда на режиме полной самоизоляции оказались подавляющее большинство жителей Ростовской области, а форс-мажорные «воскресенья», считай, каждый день.

Проблема лишь в том, что право на отдых другим жильцам многоэтажки никто не отменял — при том, что спонтанный ремонт частенько начинается ранним утром, длится весь день и порой затягивается до наступления глубокой ночи.

В региональное Заксобрание поступают обращения от граждан по вопросам соблюдения тишины и покоя при проведении ремонта квартир в многоквартирных домах. Об этом рассказал председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.

- Мы получаем обращения жителей Ростовской области с просьбой установить ответственность за нарушение тишины и покоя граждан при проведении ремонта квартир в многоквартирных домах. Мы осознаем, что у каждого должно быть право на отдых, поэтому в настоящее время прорабатываем вопрос о целесообразности введения соответствующих ограничений. Нам важно услышать мнение большого числа граждан, узнать их позицию по данной теме, - отметил Александр Косачев.

По его словам, предлагается установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя при проведении ремонтных работ в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах в период времени с 19 часов вечера до 9 часов утра и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

При этом, планируемая мера не будет «драконовской». По мысли донских парламентариев, запрет не распространится на случаи проведения ремонтных работ в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.

Для того, чтобы обсуждаемая инициатива стала законопроектом, ей требуется весомая поддержка граждан. Высказать свое мнение по вопросу можно через онлайн голосование, запущенное на сайте Законодательного собрания Ростовской области.

Высказать свое мнение до конца апреля дончане могут через онлайн голосование.

- Этот опрос продлится до конца апреля. После того, как жители Ростовской области сделают свой выбор, мы увидим, есть ли у предлагаемых мер гражданская поддержка. В случае массового одобрения, донскими депутатами будет в оперативные сроки подготовлен соответствующий законопроект, - подчеркнул Александр Косачев.