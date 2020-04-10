28-летнего ростовчанина с коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

10 апреля стало известно, что заболевшего коронавирусом ростовчанина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это 28-летний парень, который еще вчера находился на кислородной поддержке, но сегодня его состояние ухудшилось. Из-за инфекции он не может самостоятельно дышать. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В донском регионе зарегистрировано уже 24 случая заболевания COVID-19. Выздоровело два человека. У одного из инфицированных болезнь протекает в тяжелой форме. Врачи решили перевести его на ИВЛ. Медики делают все необходимое для скорейшего выздоровления пациента.

Заметим, что 28-летний молодой человек - единственный, у кого болезнь протекает в столь сложный форме. Вчера, 9 апреля министр здравоохранения Татьяна Быковская сообщила, что вирус может поразить людей всех возрастов. Так например, в ростовской ЦГБ с подтвержденным диагнозом по коронавирусу лежит 92-летний пенсионер.

Между тем, под медицински наблюдением в Ростовской области остаются 2518 человек, из которых большинство на самоизоляции дома. Всего за весь период пандемии врачи обследовали 8716 человек. В донских лабораториях на наличие инфекции сделали 6 621 тестов.

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