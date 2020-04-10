2020-04-10T11:07:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: почти 30 жителей региона заболели COVID-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: за последние сутки выявили еще 5 случаев заражения
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: 29 человек заболели COVID-19. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону: 29 человек заболели COVID-19. Фото: ФАО ООН
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10 апреля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 5 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в регионе уже 29 человек заразились опасной инфекцией. Одного пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соответствующую информацию дали в донском правительстве.

Согласно официальной статистике под медицинским наблюдением остается 2518 человек, большинство из которых - на самоизоляции. Всего за весь период пандемии врачи обследовали 8716 человек. В донских лабораториях на наличие инфекции сделали 6 621 тестов.

При этом в России статистика оставляет желать лучшего. За минувшие сутки врачи выявили 1786 новых случаев заболевания. Это очередной рекорд. Всего в стране зафиксировано уже 11 917 человек с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. За последние сутки выздоровело еще 97 россиян, скончались - 19. Таким образом, от COVID-19 умерло уже 94 человека.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года. Фото: стопкоронавирус.рф

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года. Фото: стопкоронавирус.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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