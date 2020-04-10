2020-04-10T14:50:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Василий Голубев и Глава Донской митрополии попросили ростовчан не посещать храмы в Пасху из-за коронавируса

Людей призвали воздержаться от похода в церковь и в другие православные праздники
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года. Фото: трансляция обращения губернатора и Главы Донской митрополииКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 10 апреля 2020 года. Фото: трансляция обращения губернатора и Главы Донской митрополии
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10 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев и Глава Донской митрополии Меркурий обратились ко всем жителям региона с просьбой воздержаться от посещения храмов в Пасху из-за коронавируса. Местных жителей призвали провести все православные праздники дома в кругу семьи.

По-мимо прочего, глава донского региона Василий Голубев поблагодарил людей за то, что они ответственно соблюдают режим самоизоляции.

- Это важная помощь всем. Всем, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом. Очень прошу, не смотря на все сложности, провести светлые православные праздники дома, - произнес губернатор.

Митрополит Меркурий подержал Василия Голубева и попросил отнестись к таким ограничениям с понимаем. Глава Донской митрополии признался, что эти меры вынужденные и продиктованы временем, в котором мы живем. Епископ упомянул, что Бог призвал нас пройти через иной опыт переживания этих святых дней.

- Поверьте, мне очень сложно говорить вам эти слова. Я произношу их с горечью. Многие осудят меня за это. Но лучше осудите за просьбу воздержаться от привычного уклада церковной жизни, чем потом будете проклинать меня за гробы своих близких, - произнес митрополит Ростовский и Новочеркасский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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