Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: стало известно из каких стран приезжали жители донского региона
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: почти 10 тысяч жителей донского региона приехали из-за границы в период с 24 марта по 6 апреля. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Вернувшиеся побывали в 69 странах. В пятерку самых популярных направлений у жителей Ростовской области попали:
- Украина - 3778 (38,15%)
- Турция - 555 (5,60%)
- Таиланд - 379 (3,83%)
- Абхазия - 372 (3,76%)
- ОАЭ - 186 (1,88%)
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону коронавирусом заболели 38 человек. Все они получают необходимое лечение. Три человека зарегистрированы заболевшими в Москве, но лечение получают в донских больницах.
Данные официальной статистики. Фото:Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU