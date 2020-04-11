Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: стало известно из каких стран приезжали жители донского региона

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: почти 10 тысяч жителей донского региона приехали из-за границы в период с 24 марта по 6 апреля. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Вернувшиеся побывали в 69 странах. В пятерку самых популярных направлений у жителей Ростовской области попали:

- Украина - 3778 (38,15%)

- Турция - 555 (5,60%)

- Таиланд - 379 (3,83%)

- Абхазия - 372 (3,76%)

- ОАЭ - 186 (1,88%)

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону коронавирусом заболели 38 человек. Все они получают необходимое лечение. Три человека зарегистрированы заболевшими в Москве, но лечение получают в донских больницах.

Данные официальной статистики. Фото:Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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