2020-04-11T19:38:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: глава администрации города Алексей Логвиненко поручил проверить больницу №6

Поводом для такого решения стали жалобы пациентов на больную коронавирусом в палате
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава администрации города Алексей Логвиненко Фото: пресс-служба мэрииГлава администрации города Алексей Логвиненко Фото: пресс-служба мэрии
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: жалобы пациентов больницы №6 на нахождение больной с диагнозом COVID-19 в общей палате терапевтического отделения и несоблюдение требований безопасности не остались без внимания властей. Глава администрации города Алексей Логвиненко принял решение о проведении проверки.

Руководитель подписал документ о создании комиссии для рассмотрения обращений граждан и представления.

В больнице проводится проверка качества оказания медицинской помощи и соблюдения противоэпидемических требований.

- По предварительным результатам выявлено, что проводимое обследование и лечение соответствовало алгоритму оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями, - рассказывает глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова. - В терапевтическом отделении городской больница №6 введен карантинный режим для пациентов и медицинского персонала. На карантине находятся 64 человека из числа сотрудников и пациентов. У всех взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

По ее словам, пациентка, на которую поступили жалобы, попала в больницу 2 апреля с диагнозом «внебольничная пневмония». Первый тест на коронаривурс оказался положительным. Ее незамедлительно перевели в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко». Повторный анализ дал отрицательный результат. Женщина была выписана из больницы и отправлена на самоизоляцию в домашних условиях под наблюдение медиков. Третий тест на коронавирус она сдаст 14 апреля.

Сейчас больница не закрыта, принимает пациентов с внебольничной пневмонией с размещением в отдельно стоящем хирургическом корпусе.

Решение о мерах воздействия к должностным лицам будет принято по результатам проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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