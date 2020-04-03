2020-04-03T08:20:15+03:00
Общество

Тепло снова постепенно возвращается в донскую столицу

Но утренние заморозки по-прежнему сохраняются
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается солнечная и ясная погодаВ Ростове ожидается солнечная и ясная погодаФото: "КП" Архив
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Теплая погода снова порадует ростовчан своим присутствием. Яркое солнышко и цветущие деревья, распространяющие великолепный аромат так и манят выйти на улицу. Но, увы, нельзя, прогулки ростовчанам разрешены только на балконах или же, высунувшись в окна домов.

В утренние часы сохраняются заморозки -1...+7, днем столбик термометра достигнет отметок +11...+13. И немного похолодает к вечеру - +5...+10. В течение дня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная и солнечная погода. К счастью, осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей и видимость сегодня тоже ничто не испортит.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 59%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Под вечер ожидается резкое похолодание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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