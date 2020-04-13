"Аж мурашки по коже": Артисты ростовской филармонии поддержали врачей песней

Ростовская филармония запустила акцию в поддержку врачей. Каждый из артистов исполнил из дома неофициальный гимн докторов «Люди в белых халатах». Известно, что он написан еще советскими поэтом Львом Ошаниным и композитором Эдуардом Колмановским.

- Музыка всегда вдохновляла и помогала пережить сложное время. Мы уверены, поможет и сейчас. Мы посвящаем это видео тем, кто сейчас на передовой - заботится о нашем благополучии и здоровье наших семей, - обратились к медикам музыканты.

В результате получилось видео, на котором одновременно десятки артистов поют песню, которая близка каждому врачу. В виртуальном хоре задействованы не только певцы, но и музыканты.

Каждый из артистов исполнил из дома неофициальных гимн докторов «Люди в белых халатах». Фото: стоп-кадр с видео Инстаграм.

Как рассказали в филармонии, проект #ангелывбелом будет продолжен. В серию видео войдут истории работников филармонии и артистов о врачах, медицинских работниках, которые стали для них главными героями.

Заканчивается видео словами: «Спасибо за Ваш труд. Берегите себя!»

К слову, всего за несколько часов видео посмотрели несколько сотен человек. Интернет-зрителям исполнение понравилось.

- Очень круто получилось, так много людей задействовано, - написала одна из подписчиц. - Аж мурашки по коже. Всем здоровья и терпения в это нелегкое время.

- Молодцы какие, - поддержала другая.

- Браво друзья, - отправил виртуальные аплодисменты еще один из зрителей.