На праздничных выходных ростовчан ожидает теплая и облачная погода

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается теплая, но слега пасмурная погода. Облака будут на небе лишь в определенные часы, а все остальное время - яркое весеннее солнце. Прогноз сообщили в донском гидрометцентре.

Так 18 апреля, в субботу температура воздуха составит +12 - +16 градусов. После обеда возможен небольшой дождь. Скорость ветра - 4 - 12 метров в секунду.

На следующий день в воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки в + 16 градусов. Все утро вплоть до полудня будет светить солнце, а после небо затянет облаками. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.