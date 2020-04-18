2020-04-18T10:01:24+03:00
Общество

На праздничных выходных ростовчан ожидает теплая и облачная погода

Субботним вечером возможен небольшой дождь
Дадаян Давид
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Погода в Ростове-на-Дону на праздничных выходных. Фото: PinterestПогода в Ростове-на-Дону на праздничных выходных. Фото: Pinterest
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В Ростове-на-Дону на выходных ожидается теплая, но слега пасмурная погода. Облака будут на небе лишь в определенные часы, а все остальное время - яркое весеннее солнце. Прогноз сообщили в донском гидрометцентре.

Так 18 апреля, в субботу температура воздуха составит +12 - +16 градусов. После обеда возможен небольшой дождь. Скорость ветра - 4 - 12 метров в секунду.

На следующий день в воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки в + 16 градусов. Все утро вплоть до полудня будет светить солнце, а после небо затянет облаками. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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