Второй день рождения на Пасху: мужчину с абсцессом мозга спасли ростовские хирурги

В Ростове в напряженный период борьбы с коронавирусом врачи продолжают спасать пациентов, оказавшихся на грани жизни и смерти из-за других заболеваний. Так на днях из отделения нейрохирургии ГБСМП Ростова-на-Дону выписали 56-летнего художника - оформителя, которого доставили в больницу на «скорой» практически в термальном состоянии. В других медучреждениях ему ставили диагнозы, не оставляющие шансов… А из ГБСМП он, после проведенной операции на двух полушариях головного мозга, ушел в эти весенние дни своими ногами. Да еще под руку с красавицей-женой!

ЗНАКОВЫЕ ДАТЫ

Ростовский художник Игорь Гончаров оформлял витрины ростовских магазинов и концертные площадки к выступлению звезд шоу-бизнеса, приезжавших в Ростов на гастроли. А в последнее время сотрудничал с одним из столичных издательств _ делал иллюстрации к книгам. В том числе к детским сказкам с героями, красавицами и чудесами.

- Нас с Игорем познакомили наши мамы. Они работали вместе на заводе «Горизонт». Мы сразу понравились друг другу. Вышло так, что поженились 23 февраля. Я тогда подумала, ну, и что ж, что «мужской праздник», для нас будет он еще и семейным! Мы прожили вместе уже 29 счастливых лет. Воспитали достойного сына. Из года в год обязательно отмечали каждую годовщину нашей свадьбы в семейном кругу. А в этом году вышло иначе. И решающей для нас стала другая дата - 20.02.2020, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» жена художника - Наталья Гончарова..

Действительно, это красивое сочетание цифр многие ростовчане выбирали для помолвки или свадьбы. А для Игоря Гончарова этот день фактически стал его вторым днем рождения.

СТРАШНЫЙ ДАГНОЗ

- Все началось с того, что у мужа вдруг сильно заболела голова. Никогда таких сильных болей не наблюдалось. Причем, таблетки от головной боли принесли лишь незначительное облегчение. Боль не отпускала. Мы обратились сначала к одному врачу, потом к другому, - вспоминает Наталья.

Игорю назначали обследования, ставили диагнозы, прописывали препараты. Но улучшения не было. Наконец, проведенная магнитно-резонансная томография показала затемнения в обоих полушариях головного мозга пациента. И в описательной части исследования говорилось: не исключено, что это опухоли. Потом Гончаровым сказали: возможно, опухоль в легких. А в полушариях мозга - уже метастазы. Не стройте никаких иллюзий. Последняя стадия. И лучше вовремя позаботиться о завещании…

Но семья не сдалась. Нашла врача, согласившегося оперировать такого сложного пациента. Перед ней необходимо было пройти дообследование организма. В результате которого нашли некоторые другие застарелые проблемы со здоровьем. На их подлечивание перед операцией ушло время. Игорь уже не мог ходить, разговаривать, самостоятельно есть, и перестал понимать, что происходит, стала отказывать вся правая сторона. Соглашавшиеся прежде его оперировать специалисты сочли, что это уже невозможно, сказали обратиться в другое медучреждение, профилем которого была такая патология… А там назначили новое МРТ головного мозга. Ведь со дня прежнего прошло уже 20 дней, и картина могла измениться. Когда повторное МРТ было готово, Наталья с удивлением услышала: «У вашего мужа нет онкологии. Это не опухоли. У него - абсцесс в обоих полушариях!». Один странный диагноз оказался нивелирован другим - не менее страшным! Немедленно вызвали «скорую». Она доставила практически уже безнадежного пациента в Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

- Я поразилась тому, с какой скоростью там сделали все обследования и анализы. Помню, как я сидела в больничном коридоре и смотрела как спокойно и сосредоточенно заведующий отделением нейрохирурги Виталий Дмитриевич Зайцев идет в операционную, куда увезли Игоря. И почему-то была абсолютно уверена - он обязательно спасет моего мужа, - вспоминает Наталья Гончарова.

Мучительно текли минуты тревожного ожидания. И лишь когда из операционной вышла анестезиолог Светлана Дорошенко и, взяв Наталью за руку, сказала, то операция прошла успешно и теперь нужно надеется на лучшее, немного отлегло от сердца.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» заведующий отделением нейрохирургии ГБСМП Ростова-на-Дону Виталий Зайцев, пациенту было выполнено одномоментное эндоскопическое удаление двух больших абсцессов обоих полушарий головного мозга с использованием навигационной системы. Во время операции нейрохирургу ассистировал коллега Геннадий Резник. И врач-анестезиолог Светлана Дорошенко.

Сложное вмешательство провели без трепанации черепа. Всего через два небольших прокола, от которых теперь у пациента даже шрамов практически не осталось. Операцию предварительно смоделировали, рассчитав все по миллиметрам с помощью специальной 3D-программы на компьютере.

- Мне потом показали на экране компьютера, как это все выглядело. Игорь тоже с помощью 3D-программ моделировал некоторые свои будущие скульптурные работы. Например, барельефы. Кто бы мог подумать, что когда-то и ему подобным образом рассчитают спасшую жизнь операцию. Я была просто поражена возможностями и технологиями современной ростовской медицины, - рассказала Наталья Гончарова.

МЕДИЦИНА И МУЗА

Жена ростовского художника похожа на свою тезку - жену великого поэта. Такая же ясноглазая, черноволосая и бесконечно преданная своему мужу. Для него она тоже - муза. Ей он посвящал свои картины и барельефы. И всегда называл очень нежно: «Натуся». Никто не давал ростовской Наталье Гончаровой гарантий, каким будет ее муж после операции, прежним ли? Вернется ли к нему способность двигаться, говорить, узнавать близких. Когда Игорь отошел от наркоза и открыл глаза, Наталья с волнение склонилась над ним, подумала: узнает ли ее? И он прошептал: «Натуся!»

- Я не помню, в каком состоянии был, когда меня привезли в больницу, не вспомнил еще номера телефонов друзей и родных и некоторые моменты своей жизни. Но я уже сам хожу и разговариваю вами. А память понемногу возвращается ко мне по мере моего выздоровления. Я родился на Пасху. И, наверное, потому мне был оставлен один шанс из ста, выжить в этой ситуации - я попал в руки высококлассных хирургов больницы скорой медицинской помощи. Врачей от Бога, вернувших мне счастье жить полноценной жизнью, любить и снова творить - подчеркнул в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Игорь Гончаров.

Вопрос, почему в полушариях головного мозга пациента вдруг стал скапливаться гной, приведший к абсцессу, пока остается открытым. Не исключено, что это спровоцировала простуда.