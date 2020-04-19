От идеи к инновациям: история 30-летнего успеха Южного университета (ИУБиП)

В кризисах выживает сильнейший. Это некий естественный отбор в условиях существующей реальности - насколько жизнеспособна идея, насколько мы готовы соответствовать вызову времени и меняться. Нынешняя ситуация с пандемией Covid-19 тоже про это.

И речь не только о предприятиях, но и об учебных заведениях. Рекомендованная самоизоляция поставила очень жесткие условия и перед ними - дистанционные технологии, возможность наладить учебный процесс таким образом, чтобы это не влияло на качество образования. И пока одни пытаются соответствовать, другие продолжают свою собственную, особую траекторию, которая была выбрана еще много лет назад.

Ректор и студенты. Фото предоставлено пресс-службой университета

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО МАКСИМУМУ

Речь идет об Южном университете (ИУБиП). Они одними из первых в регионе начали использовать возможности электронно-образовательной среды. Поэтому технически переход на дистанционное обучение не был для университета трудным.

Многие свои программы дополнительного и делового образования вуз реализует онлайн или по технологии смешанного обучения. А еще они первыми в дни пандемии коронавируса перешли на «дистанционку», провели День открытых дверей в прямом эфире Инстаграм и совместно с партнерами - научно-практическую конференцию в онлайн-формате. Особая гордость вуза - онлайн-библиотека, в которой доступны самые полные базы учебной и научной литературы по всем реализуемым направлениям подготовки.

Сейчас университет просто задействует свою обширную цифровую инфраструктуру для обеспечения безопасного и эффективного обучения студентов по максимуму. А повестка нового дня демонстрирует высокую значимость научной и социальной работы Южного университета по вопросам формирования цифрового сознания.

РИСК РАДИ БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ

Но нынешний результат - это годы кропотливого труда. Почти за три десятка лет работы вуз выпустил более 25 тысяч студентов, многие из которых стали успешными и влиятельными людьми, сделали карьеру в бизнесе, науке и на государственной службе. А отличная репутация вуза подтверждена на всех уровнях. Но обо всем по порядку.

Вряд ли кто-то может поспорить с тем, что сердце любого успешного бизнеса - его создатель. Человек, которому хватает знаний, уверенности, самодисциплины и смелости делать то, что никто до него не делал. Для Южного университета (ИУБиП) им стал его основатель и ректор Имран Акперов.

Имран Акперов в начале пути. Фото предоставлено пресс-службой университета

В свое время молодой доцент не побоялся рискнуть ради знаний, перспектив и высокой цели. Без связей и почти без денег 18-летний выпускник из небольшого города Ордубад Азербайджана приехал в Ростов-на-Дону, где находился один из самых сильных инженерных вузов (ныне РГУПС). Окончив его, он в 25 лет получил ответственный пост главного инженера железных дорог Нахичеванской автономной республики. Но через год молодой инженер, бросив налаженную жизнь, возвращается с молодой женой в донскую столицу, поступив в аспирантуру.

Крошечная стипендия, вечерние подработки, жизнь в общежитии только сплотили супругов. Марзия во всем поддерживает мужа даже сейчас - она проректор по общим вопросам и ближайший соратник ректора Южного университета (ИУБиП), ставшего делом их жизни.

ВЗЯТЬ ЛУЧШЕЕ

Тогда же, защитив кандидатскую, став доцентом, сотрудничая с несколькими вузами, Имран искал большего. В тот момент в России открывались новые возможности, которые казались невероятными. Предпринимательство стало легальным. Но, как правильно строить бизнес, не знал никто: советское экономическое образование не давало ответов на актуальные вопросы. Зато обширный зарубежный опыт стал доступным.

Имран Акперов — основатель и ректор (ИУБиП). Фото предоставлено пресс-службой университета

Взять лучшее из авторитетных российских, европейских, американских источников, адаптировать для современной России, учить не так, как раньше. Все это было нужно, как воздух! Так 29 лет назад и родилась концепция Института управления бизнеса и права.

Имран Акперов и его небольшая на тот момент команда рискнули и сделали то, чего не делал до них никто, - создали вуз нового поколения. Им приходилось быть первыми во многом, и не сказать, чтобы это было легко.

ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ

И результаты не заставили себя долго ждать. ИУБиП первым в России получил лицензию на ведение образовательной деятельности, пройдя процедуру аккредитации, одним из первых открыл бизнес-школу, внедрил в обучение информационные технологии, перешел на кредитно-модульную систему обучения и присоединился к Болонскому процессу.

Губернаторский бал. Фото предоставлено пресс-службой университета

Вуз всегда ориентировался на передовой зарубежный опыт, и до сих пор международное сотрудничество, студенческий обмен между странами, экспорт образования за рубеж - важнейшие направления развития университета. Университет регулярно занимает достойные места в престижных российских и международных рейтингах.

В числе постоянных партнеров вуза - министерство экономического развития Ростовской области, управление федеральной налоговой службы по РО, управление образования администрации Ростова-на-Дону, Торгово-промышленная палата РО, а также крупнейшие компании различных отраслей производства.

А в 2020 году Южный университет получил больше всего государственных бюджетных мест для поступления среди всех частных вузов РФ. Это говорит о полном доверии государства и признании высочайшего уровня образовательных программ университета.

ЗАРЯЖАТЬ УСПЕХОМ

- Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире, - сказал однажды известный философ Махатма Ганди.

И пример Южного университета (ИУБиП), ректора-новатора Имрана Акперова и его команды - тому подтверждение. Смелость, верность выбранному делу и готовность действовать нестандартно нужны обществу.

Сегодня, 19 апреля, Имран Гурруевич отмечает свой день рождения. У таких людей, как он, хочется учиться, с ними интересно сотрудничать, они умеют заряжать успехом. И, безусловно, в этот день в его честь будет звучать огромное число поздравлений. Мы присоединяемся к каждому сказанному слову. Желаем здоровья, мира в семье, успехов во всех начинаниях и, конечно же, в воспитании нового поколения успешных, нестандартно мыслящих людей.

ДОСЛОВНО «Даже друзья отговаривали меня!»

Имран Акперов, ректор ЮУ (ИУБИП):

- Когда я тридцать лет назад впервые заговорил о том, что хочу создать в Ростове-на-Дону вуз, никто не поверил, что это реально. Даже друзья отговаривали меня от неосуществимого, с их точки зрения, проекта. «Остановись, так до тебя никто не делал», - говорили они. Но если чего-то еще никто не делал, мы можем стать первыми, так ведь?

А В ЭТО ВРЕМЯ «Стать творцом новой цифровой реальности»

Ректор и основатель Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов не раз говорил в интервью, что вузам давно пора уйти от формата конвейера (даже качественного), где готовят узких специалистов (даже востребованных). Университеты должны стать генераторами инноваций, драйверами экономического и социального развития - особенно сейчас, в условиях кризиса и нестабильности. Ведь задачей ЮУ (ИУБиП) всегда было воспитать своих студентов всесторонне развитыми, целеустремленными, успешными людьми. А для этого необходимо формирование цифровых компетенций, которые будут актуальными независимо от сферы деятельности и позволят выпускнику стать творцом новой цифровой реальности.

Ректор и его единомышленники прокладывали дорогу тем, кто шел за ними, помогали развивать систему высшего образования страны, добивались возможности влиять на важнейшие институциональные решения в сфере образования.

Университет. Фото предоставлено пресс-службой университета

КСТАТИ

Южный университет (ИУБиП) стабильно получает первые места в различных рейтингах. Единственный на юге страны входит в международный рейтинг Eduniversal, занимая в нем 12-е место среди российских участников (всего в этом списке 1 000 лучших учебных заведений из 154 стран мира). А по результатам мониторинга Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Высшей школы экономики и компании Яндекс он вошел в 100 лучших вузов России. По качеству приема занял первое место среди частных вузов Юга России, вошел в пятерку лучших вузов Ростовской области и в двадцатку лучших частных вузов России.

НАША СПРАВКА

Сегодня Южный университет (ИУБиП) позиционирует себя как Первый инновационный университет. В вузе придают большое значение созданию индивидуальных образовательных траекторий, развитию креативности и формированию самых современных soft skills у студентов. В результате каждый выпускник сможет легко использовать, а также создавать и направлять цифровые инновации в своей профессиональной области, принимать решения в условиях неопределенности, быстро адаптироваться к любым изменениям.

Здесь ведется подготовка по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и по программам дополнительного образования в области экономики, менеджмента, юриспруденции, логистики, туризма, прикладной информатики, психологии. Интенсивно идет научное и академическое сотрудничество с вузами и бизнес-школами Европы и Ближнего Востока.

В настоящее время в состав университета входят колледж рационального обучения Южного университета (ИУБиП), колледжи в городах Донецк и Сальск и Международная школа бизнеса Южного университета (ИУБП), основанная в 2006 году и состоящая в списке 1000 лучших бизнес-школ мира (по версии международного рейтингового агентства Eduniversa), а программы входят в мировой Топ-200 и Топ-25 по Восточной Европе.

Один день из жизни вуза. Фото предоставлено пресс-службой университета

В вузе активно развивается и научная школа, связанная с неточными вычислениями и применением мягких математических моделей для прогнозирования социально-экономических процессов в условиях цифровой трансформации общества.

Южный университет (ИУБиП) имеет бессрочную лицензию на право образовательной деятельности, является базовым вузом Торгово-промышленной палаты региона.