Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону 2020: онлайн трансляция из кафедрального собора

Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону 2020: онлайн трансляция из главного кафедрального собора начнется ровно в 23:30 на нашем сайте. В этом году из-за пандемии коронавируса служба впервые за много лет пройдет без прихожан. Власти региона в лице губернатора Василия Голубева и Главы Донской митрополии Меркурия настоятельно рекомендовали отнестись с пониманием к ограничительным мерам и остаться дома в Пасхальную ночь.

Начало ровно в 23:30. Трансляцию праздника можно послушать на радио "ФМ-на-Дону", посмотреть по телевизору или на сайте "Комсомольская правда"!

Началось! Приятного просмотра!