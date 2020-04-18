2020-04-19T00:18:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону 2020: онлайн трансляция из кафедрального собора

Смотрите в 23:30 трансляцию из главного Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы
Дадаян Давид
Поделиться:
Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону 2020: онлайн трансляция из кафедрального собора. Фото: храм-Ирины.рфПасхальное богослужение в Ростове-на-Дону 2020: онлайн трансляция из кафедрального собора. Фото: храм-Ирины.рф
Изменить размер текста:

Пасхальное богослужение в Ростове-на-Дону 2020: онлайн трансляция из главного кафедрального собора начнется ровно в 23:30 на нашем сайте. В этом году из-за пандемии коронавируса служба впервые за много лет пройдет без прихожан. Власти региона в лице губернатора Василия Голубева и Главы Донской митрополии Меркурия настоятельно рекомендовали отнестись с пониманием к ограничительным мерам и остаться дома в Пасхальную ночь.

Начало ровно в 23:30. Трансляцию праздника можно послушать на радио "ФМ-на-Дону", посмотреть по телевизору или на сайте "Комсомольская правда"!

Началось! Приятного просмотра!

Онлайн-трансляция Пасхальной службы в Ростовском кафедральном соборе.Показываем в прямом эфире, как в Ростове проходит пасхальная служба в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом
Наш военкор Дарья Асламова рассказывает, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров
Медики призывают переболевших москвичей становиться донорами, а пациенты с COVID-19 рассказывают о положительном эффекте переливания после первой же процедуры
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 апреля 2020 года: почти 13 тысяч тестов на коронавирус сделано в донском регионе
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 апреля 2020 года: число зараженных в Ростовской области стремительно растет
Новости 24
Врачам, работающим с больными коронавирусом, предоставят общежитие в центре Ростова
Губернатор Василий Голубев побывал на стройке ростовского медцентра
Угнали скутер у доставщика еды: в Ростове задержали трех мужчин за кражу
Рынок "Алмаз" в Ростове не будут закрывать
Запретить въезд и выезд: Батайск могут полностью закрыть из-за распространения коронавируса
Останавливают буквально всех: на въезде в Ростове сотрудники ГИБДД проверяют спецпропуска у каждого водителя
В донской столице сильный ветер повалил десятки деревьев
Ситуация ухудшается: в Ростовской области откроют 11 инфекционных госпиталей
Любовь на самоизоляции: ростовчанин сделал предложение свой девушке на экране торгового центра
На Дону девушка обманула государство на 90 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону на 80% закончено строительство военного медицинского центра
Выдачу ипотеки под 6,5% начинает ВТБ
За грубые нарушения оштрафован фермер в Ростовской области
В Ростове упавшее дерево оборвало линии электропередач
Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках из-за проверок документов