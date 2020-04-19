В Ростове после праздничных выходных будет холодно и дождливо

В Ростове-на-Дону после Пасхальных праздников синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. В понедельник пойдет дождь и температура воздуха упадет до +5 градусов. Информацию дали в донском гидрометцентре.

20 апреля, в понедельник весь день будет пасмурно. Небо затянет облаками и с самого утра пойдет дождь. Воздух прогреется до +9 градусов.

На следующий день, 21 апреля немного распогодится. Дождевые облака рассеются и выглянет солнце. Температура повысится до +11 градусов.

В течение следующих двух дней ожидается пасмурная погода с прояснениями. Значительно потеплеет только в пятницу. Весеннее солнце нагреет воздух до +15 градусов. Однако, возможен сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

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