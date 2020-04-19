2020-04-19T10:49:32+03:00
Общество

В Ростове после праздничных выходных будет холодно и дождливо

В некоторые дни температура упадет до +5 градусов
Дадаян Давид
Поделиться:
В Ростове-на-Дону испортится погода после Пасхи. Фото: "КП"В Ростове-на-Дону испортится погода после Пасхи. Фото: "КП"
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону после Пасхальных праздников синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. В понедельник пойдет дождь и температура воздуха упадет до +5 градусов. Информацию дали в донском гидрометцентре.

20 апреля, в понедельник весь день будет пасмурно. Небо затянет облаками и с самого утра пойдет дождь. Воздух прогреется до +9 градусов.

На следующий день, 21 апреля немного распогодится. Дождевые облака рассеются и выглянет солнце. Температура повысится до +11 градусов.

В течение следующих двух дней ожидается пасмурная погода с прояснениями. Значительно потеплеет только в пятницу. Весеннее солнце нагреет воздух до +15 градусов. Однако, возможен сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

А какая погода нас ждет на следующих выходных, вы сможете узнать заранее на нашем сайте. Следите за новостями и будьте в курсе!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Помыла окна: в Ростове молодая девушка выпала с 7-го этажа многоквартирного дома
Еще миллиард рублей получит Ростовская область на борьбу с COVID-19
Донских жителей, застрявших в Таиланде из-за пандемии, отправят домой
На Дону иномарка сбила 17-летнего байкера: два человека оказались в больнице
Врачам, работающим с больными коронавирусом, предоставят общежитие в центре Ростова
Губернатор Василий Голубев побывал на стройке ростовского медцентра
Угнали скутер у доставщика еды: в Ростове задержали трех мужчин за кражу
Рынок "Алмаз" в Ростове не будут закрывать
Запретить въезд и выезд: Батайск могут полностью закрыть из-за распространения коронавируса
Останавливают буквально всех: на въезде в Ростове сотрудники ГИБДД проверяют спецпропуска у каждого водителя
В донской столице сильный ветер повалил десятки деревьев
Ситуация ухудшается: в Ростовской области откроют 11 инфекционных госпиталей
Любовь на самоизоляции: ростовчанин сделал предложение свой девушке на экране торгового центра
На Дону девушка обманула государство на 90 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону на 80% закончено строительство военного медицинского центра
Выдачу ипотеки под 6,5% начинает ВТБ
За грубые нарушения оштрафован фермер в Ростовской области
В Ростове упавшее дерево оборвало линии электропередач
Автомобилисты вынуждены стоять в огромных пробках из-за проверок документов