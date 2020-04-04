2020-04-03T22:36:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 апреля 2020 года: новых случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 апреля 2020 года: под наблюдением находятся 4841 человек
Виктория Никитина
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В Ростове нет новых случаев заболевания коронавирусомВ Ростове нет новых случаев заболевания коронавирусомФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 апреля 2020 года: в референс-центре на проверке находятся еще пять исследований.

На сегодняшний день в донской столице не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Такие данные предоставляет Роспотребнадзор. На данный момент в Ростовской области зафиксировано всего девять случаев заражения, все они находятся под пристальным наблюдением врачей.

Кроме того, под медицинским присмотром остается 4841 человек. Из них по месту жительства - 4806 человек. Стоит отметить, что за весь период за помощью к врачам обратились 7964 человека.

- Распоряжением губернатора Ростовской области в донском регионе утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

По Ростовской области работают волонтеры. Они помогают маломобильным и пожилым людям. Представители штаба помогают покупать продукты и медикаменты, а также доставляют бесплатные обеды от благотворительных организаций. Возможна также и дистанционная консультация.

Некоторых торговые сети дают 10-процентную скидку при покупке добровольцами продовольственных товаров для пожилых граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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