В Ростовской области предложили вдвое снизить стоимость аренды помещений для малого и среднего бизнеса

Пандемия коронавируса и сопряженные с ней ограничительные меры для бизнеса и граждан, введенные российским правительством, осложнили ситуацию получения доходов субъектам малого и среднего бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям пройти через сложный период с минимальными убытками и быстро восстановить свое производство, донские власти приняли антикризисный пакет экономических мер.

Одним из таких способов помощи бизнесу является пересмотр основных параметров арендных взаимоотношений между собственниками коммерческой недвижимости и арендаторами – в частности, речь идет об отсрочке уплаты арендных платежей и существенном снижении ставок аренды на время мероприятий по борьбе с вирусом.

Чтобы эффективно поддержать малый и средний бизнес на Дону, созданная рабочая группа с участием представителей областного Заксобрания, регионального правительства, профильных министерств и ведомств, а также предпринимательских объединений в сжатые сроки подготовила специальный документ - «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Как считает член рабочей группы, председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания Ростовской области Игорь Бураков, с учетом текущих тенденций на потребительском рынке, связанных со снижением клиентского трафика и введенными карантинными мероприятиями, антикризисные рублевые ставки аренды на Дону могли бы быть временно снижены на 30-50%, в отдельных случаях – даже более.

- Большинство компаний, в том числе работающих в малом и среднем бизнесе, арендуют помещения, принадлежащие частным владельца. В новых экономических условиях, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, целесообразно экстренно пересмотреть ставки аренды с тем, чтобы вместе благополучно пережить кризисный период. Это возможно сделать только на добровольных началах, государство не может и не должно быть участником таких переговоров, но может сигнализировать об их необходимости и целесообразности ради сохранения большого числа компаний и рабочих мест. Эта временная, как мы надеемся, мера позволит в текущей ситуации и арендодателям, и арендаторам интегрально минимизировать текущие убытки и успешно поучаствовать в будущем восстановительном росте экономики, - отметил депутат.

Как подчеркнул глава комитета по экономической политике донского парламента, антикризисная перебалансировка цен выгодна обеим сторонам – как арендаторам, так и арендодателям. При этом, скорректированные таким образом по взаимной договоренности сторон цены могут распространяться на период, начиная с марта либо апреля этого года.

Игорь Бураков обратил особое внимание на то, что несвоевременность принятия подобных шагов, недоговороспособность чревата тем, что издержки от замены одного арендатора другим, простоя помещений в итоге окажутся значительно выше той суммы антикризисного дисконта, о котором сейчас возможно и целесообразно договориться.

- Предприниматели лучше других должны понимать, что в бизнесе гораздо важнее сберегать не деньги, а клиентов, - выразил уверенность депутат Заксобрания.

Напомним, что в соответствии с постановлением, ранее подписанным губернатором Ростовской области Василием Голубевым, субъекты малого бизнеса в 2020 году получат отсрочку арендной платы за пользование государственным имуществом Ростовской области (за исключением земельных участков). Заплатить за аренду можно будет равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. Органам местного самоуправления донского региона рекомендовано принять аналогичные муниципальные правовые акты.