Коронавирус в Ростове-на-Дону: МЧС ведет санобработку города гипохлоридом кальция

Сотрудники МЧС России начали обрабатывать донскую столицу дезинфицирующими средствами – в санитарных мероприятиях задействованы пять экипажей. Внимание спасателей направлено на дороги, остановочные комплексы, входы в торговые точки.

Улицы донской столицы обрабатывают химики-спасатели на мобильных комплексах, созданных на базе грузовиков КАМАЗ. Работы пока ведутся в пяти районах Ростова - Ворошиловском, Октябрьском, Пролетарском, Советском, а также Первомайском.

- Санобработка проводится ежедневно с 10:00 до 18:00, а если возникнет потребность, то маршруты и график движения будут скорректированы, - рассказал замгубернатора Ростоской области Вадим Артемов. - В муниципальных образованиях области аналогичную работу проводят специалисты областных служб экстренного реагирования.

mchs_rostov Сотрудники МЧС России оказывают помощь региональным властям в проведении дезинфекционных работ на улицах донской столицы.

Как объяснил заместитель начальника Донского спасательного центра МЧС России Сергей Коршунов, в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора для дезинфекции южной столицы используется вещество гипохлорид кальция концентрацией до 1%.

Напомним, что сегодня сотрудники поисково-спасательных подразделений массово вышли на улицы населенных пунктов Ростовской области, чтобы помочь в мерах по дезинфекции от коронавируса. Работы проводятся в 11 муниципалитетах донского региона - Волгодонске, Таганроге, Белой Калитве, Новошахтинске, Миллерове, Звереве, а также в Аксайском, Шолоховском, Мясниковском, Усть-Донецком, Чертковском районах.

Прежде всего, обработка дезраствором аэрозольным методом ведется на улицах, вокзалах и парковочных местах около крупных магазинов и супермаркетов.

Кроме того, по населенным пунктам продолжают ездить автомобили служб экстренного реагирования, которые при помощи установленных на служебном транспорте громкоговорителей призывают жителей соблюдать режим самоизоляции и быть дома.

Ранее донской глава Василий Голубев сообщил, что войска химзащиты выйдут на улицы региона для дезинфекции коронавируса. Он подчеркнул, что эту работу необходимо провести максимально быстро и качественно, начав цикл мероприятий с этих выходных.

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