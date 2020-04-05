Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 апреля 2020 года: количество заболевших коронавирусом в регионе не изменилось

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 апреля 2020 года: Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области.

Согласно ведомственным данным в донском регионе по-прежнему насчитывается девять заболевших. В референс-центре все также на проверке находятся пять исследований.

Под надзором донских медиков находятся 4439 человек. Из них проживающих по месту жительства - 4403 человека. Всего за весь период врачи осмотрели 8054 человек.

- Лабораториями областного Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» проведено обследование на коронавирусную инфекцию 3 470 человек. Результат отрицательный. Запас тест-систем достаточный, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время функционирует региональный волонтерский штаб помощи людям.

Изо дня в день около 1000 донских добровольцев помогают пожилым и маломобильным людям закупаться продуктами, медикаментами, доставляют бесплатные обеды от благотворительных организаций, а также проводят дистанционные консультации.

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