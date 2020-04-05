Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 апреля 2020 года: город обеззараживают спасатели МЧС, губернатор запускает комплекс мер соцподдержки

По данным Роспотребнадзора, на 5 апреля в Ростовской области официально зарегистрировано девять больных коронавирусом.

В референс-центре на проверке находятся еще пять исследований.

На сегодня в донском регионе под медицинским наблюдением находятся 4439 человек. Из них по месту жительства – 4403 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением охвачено 8054 человека.

Лабораториями областного Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» проведено обследование на коронавирусную инфекцию 3 470 человек. Результат отрицательный. Запас тест-систем достаточный.

Работает региональный волонтерский штаб помощи людям.

Около 1000 донских добровольцев ежедневно помогают пожилым и маломобильным людям покупать продукты, медикаменты, доставляют бесплатные обеды от благотворительных организаций, а также консультируют дистанционно.

Сотрудники МЧС России начали обрабатывать Ростов-на-Дону и другие города донского региона дезинфицирующими средствами. Внимание спасателей направлено на дороги, остановочные комплексы, входы в торговые точки.

- В Ростове санобработка будет проводиться ежедневно с 10:00 до 18:00, а если возникнет потребность, то маршруты и график движения будут скорректированы, - рассказал замгубернатора Ростоской области Вадим Артемов. - В муниципальных образованиях области аналогичную работу проводят специалисты областных служб экстренного реагирования.

Также по населенным пунктам ездят автомобили служб экстренного реагирования, которые при помощи установленных на служебном транспорте громкоговорителей призывают жителей соблюдать режим самоизоляции и быть дома.

Губернатор Василий Голубев утвердил пакет мер социальной поддержки граждан на период ограничительных мероприятий. Он предусматривает временное освобождение от уплаты взносов за капремонт, прямую адресную помощь для малообеспеченных семей, поддержку семей с детьми, приёмных семей для пожилых и инвалидов, а также ряд других мер.

Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ростовской области освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт на два месяца - апрель и май.

Напомним, ранее губернатор ввёл запрет на приостановку либо ограничение предоставления коммунальных услуг из-за долгов жильцов, а также на проведение планово-предупредительных ремонтов, которые могут ограничить подачу коммунальных услуг либо энергоснабжение. Кроме того, Василий Голубев ранее распорядился предоставлять меры соцподдержки гражданам независимо от наличия у них коммунального долга.

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