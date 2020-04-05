2020-04-05T17:56:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 5 апреля: рассказываем о новых ограничениях по коронавирусу в регионе

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 5 апреля: работа розничных рынков, обучение школьников, плановая госпитализация в больницу и другое
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Губернатор Василий Голубев дополнил перечень ограничительных мероприятий по коронавирусу в регионе. Фото: donland.ruГубернатор Василий Голубев дополнил перечень ограничительных мероприятий по коронавирусу в регионе. Фото: donland.ru
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Губернатор Василий Голубев дополнил 5 апреля список ограничений по коронавирусу, которые в ближайшее время будут регламентировать жизнь граждан на Дону. Если первый пакет мер поддержки, одобренный главой региона, содержал, в основном, экономические инструменты, призванные смягчить последствия пандемии инфекции для благосостояния населения Ростовской области, то новые директивы касаются иных параметров.

«Комсомольская Правда – Ростов» ознакомилась со свежим постановлением донского правительства, содержащим в себе принципиальные уточнения руководителя области.

КОНКРЕТНО

- На территории области в период ограничительных мероприятий разрешается работа розничных рынков, реализующих продукты, а также товары первой необходимости;

- На Дону временно запрещается плановая госпитализация пациентов для проведения курсовой или программной терапии;

- Также недоступны плановые посещения поликлиник и амбулаторий. Исключение составляют случаи, когда отсрочка намеченного визита к врачу может повлечь для пациента ухудшение состояния либо создаст угрозу жизни и здоровью;

- Введен запрет на посещение лесов, охотничьих угодий и охоту. Эта мера не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере;

- Все общеобразовательные организации в Ростовской области должны обеспечить дистанционный способ обучения для учащихся на период с 4 по 30 апреля;

- Дошкольные образовательные учреждения до 12 апреля работать не будут;

- Запрещается проведение религиозных обрядов и церемоний вне культовых зданий.

Отдельно указывается, что все новые положения и запреты, утвержденные Василием Голубевым, введены с учетом предписаний главного санврача по Ростовской области.

Кроме того, в постановлении правительства появилась долгожданная конкретика, какие именно предприятия могут быть отнесены к категории непрерывно действующих, а их сотрудники, соответственно, смогут посещать свои рабочие места при имеющейся справке, выданной работодателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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