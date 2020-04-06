Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: в инфекционке находятся пять человек с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: под наблюдением медиков за весь период побывали 8 085.

В Ростове по-прежнему не увеличивается количество заболевших коронавирусом. Число подтвержденных случаев равняется девяти. Но в инфекционных отделениях находятся еще пять человек с подозрением на коронавирус. В их отношении проводится дополнительная диагностика в референс-центре.

В настоящее время под наблюдением врачей находится 4 290 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 4 252 человека. А за все время на коронавирус было обследовано 8 085 человек.

В лабораториях особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» обследовали на коронавирусную инфекцию 3630 человек. К счастью, результат у всех оказался отрицательный.

- Запас тест-систем имеется на 4 000 исследований. Накануне в Москву отправлен транспорт на предприятие-производитель новых экспресс-систем для лабораторных исследований на коронавирус. В соответствии с предварительной договоренностью, ожидается поставка 3 500 доз, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 Ростова-на-Дону находится на карантине 3 человека, а на базе городской больницы №7 Таганрога – 1 человек.

За минувшие сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области обратились 1 128 человек (всего с 20 марта – 9 782). В муниципальные группы мониторинга поступило 1 769 обращений (с 20 марта – 13 628).

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