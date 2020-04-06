2020-04-05T23:06:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: в инфекционке находятся пять человек с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: под наблюдением врачей находятся 4 290 человек
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове нет новых зараженныхВ Ростове нет новых зараженныхФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 апреля 2020 года: под наблюдением медиков за весь период побывали 8 085.

В Ростове по-прежнему не увеличивается количество заболевших коронавирусом. Число подтвержденных случаев равняется девяти. Но в инфекционных отделениях находятся еще пять человек с подозрением на коронавирус. В их отношении проводится дополнительная диагностика в референс-центре.

В настоящее время под наблюдением врачей находится 4 290 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 4 252 человека. А за все время на коронавирус было обследовано 8 085 человек.

В лабораториях особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» обследовали на коронавирусную инфекцию 3630 человек. К счастью, результат у всех оказался отрицательный.

- Запас тест-систем имеется на 4 000 исследований. Накануне в Москву отправлен транспорт на предприятие-производитель новых экспресс-систем для лабораторных исследований на коронавирус. В соответствии с предварительной договоренностью, ожидается поставка 3 500 доз, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 Ростова-на-Дону находится на карантине 3 человека, а на базе городской больницы №7 Таганрога – 1 человек.

За минувшие сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области обратились 1 128 человек (всего с 20 марта – 9 782). В муниципальные группы мониторинга поступило 1 769 обращений (с 20 марта – 13 628).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 апреля 2020 года: количество заболевших коронавирусом в регионе не изменилось.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 апреля 2020 года: в донском регионе по-прежнему насчитывается девять заболевших.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Новости 24
Хитрая ростовчанка прикинулась мешком мусора, чтобы обмануть карантинный патруль
Заниматься охотой запретили на Дону из-за пандемии коронавируса
Во время рейдов власти Ростова встретились с нарушителями режима самоизоляции
«Ты и так уже год на карантине»: футболиста Дмитрия Тарасова упрекнули в лени
Коронавирус в Ростове-на-Дону: в центре города стали блокировать пешеходные зоны
Ростовчанка рассказала о тоскующих животных в городском зоопарке
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: депутат гордумы Батайска возмутился ограничениями из-за коронавируса
Коронавирус в Ростове-на-Дону: еще у пяти человек заподозрили COVID-19
Следком заинтересовался историей «адвоката», заменившего в СИЗО сбежавшего арестанта
Школьникам в Ростовской области предложили доставлять горячие обеды на дом
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: выехавшим на шашлыки горожанам стали выписывать штрафы до 40 тысяч рублей
За фейк о коронавирусе жительнице Ростовской области грозит крупный штраф
«Плоская шутка»: ростовчанин выгулял в самоизоляции картонного пса по улице
Подростки угнали ночью автомобиль и погибли в ДТП в Ростовской области
Спасатели стали обрабатывать дезраствором улицы в Ростовской области
Ростовская АЭС: Карина Слесаренко – победительница конкурса детских фотографий «В объятиях природы»
Коронавирус в Ростове-на-Дону: ГИБДД проверяет машины на въезде в город
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Невнимательного продавца обокрал рецидивист из Азова