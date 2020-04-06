Донская столица присоединилась к мировой акции «Зажги синим»

Ростов-на-Дону принял участие в международной акции «Зажги синим». Ее целью является привлечение внимания мирового сообщества к актуальной проблеме аутизма, ведь по средним подсчетам, каждый сотый ребенок в мире рождается с расстройством аутистического спектра (РАС).

В управление информационной политики правительства Дона сообщили, что самая высокая в ЮФО телевизионная башня, расположенная в Железнодорожном районе города, а также стадион «Ростов-Арена» апрельским вечером на несколько часов окрасились в синие цвета, являющиеся официальными для известной организации помощи аутистам Autism Speaks, которая впервые провела это мероприятие, ставшее таким масштабным.

В знак солидарности и поддержки акции каждый год синим подсвечиваются многие памятники архитектуры и достопримечательности в разных уголках мира. Среди них - Великие пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы в Нью-Йорке, Пизанская башня.

В нашей стране в акции участвовали знаковые объекты Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов — от колокольни Ивана Великого до памятника Платонову в Воронеже.

Расстройства аутистического спектра сопутствуют человеку всю жизнь и затрагивают все ее сферы. Одного лекарства, которое могло бы вылечить РАС или облегчить симптомы, не существует. Зато есть эффективные педагогические методы, помогающие людям с таким расстройством преодолевать трудности и полноценно жить в социуме.

Победить мифы об аутизме, изменить в лучшую сторону отношение к людям с аутизмом и их семьям можно благодаря распространению достоверной информации об аутизме, привлечению вниманию к этой проблеме.

Именно поэтому в России создан и функционирует фонд «Выход». В 2020 году он в восьмой раз проводит социальную кампанию, в фокусе которой — события, связанные с темой РАС.

- Очень важно, чтобы в «Зажги синим» участвовало как можно больше зданий и культурных объектов. Это подчеркивает глобальный масштаб проблемы аутизма, – уверен организатор акции фонд «Выход».

Отметим, что апрель – это особый месяц информирования об аутизме. В течение этого периода времени фонд планирует провести несколько тематических мероприятий, а также активно распространять материалы, раскрывающие современное понятие расстройств аутистического спектра.