Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: под наблюдением медиков находятся 3 750 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: запас тест-систем имеется на 2 877 исследований.

По данным Роспотребнадзора, количество заболевших коронавирусом не увеличилось. Их по-прежнему насчитывается 9 человек. Сейчас в инфекционных блоках находится еще пятеро с подозрением на коронавирус. Их анализы находятся на диагностике в референс-центре.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 3750 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 3716 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 8 095 человек. Кроме того, лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии и клинической больницы «РЖД-Медицина» обследовали 4 411 человек. К счастью, результат у всех оказался отрицательным.

- Запас тест-систем имеется на 2 877 исследований. Ожидается поставка дополнительной партии экспресс-систем для лабораторных исследований на новый коронавирус, предварительная договоренность – о поставке 3500 тестов, - сообщили в пресс-службе правительства РО.

Стоит отметить, что в обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 Ростова-на-Дону находится на карантине 3 человека, на базе городской больницы №7 Таганрога – 1 человек. А за сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области поступило 770 обращений (всего с 20 марта – 10 552). В муниципальные группы мониторинга поступило 1 410 обращений (с 20 марта – 14 711).

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