2020-04-07T16:57:24+03:00
Общество

Хорошие новости: Школьница из Волгодонска заняла первое место в международном конкурсе фотографии

В конкурсе приняли участие 110 юных фотографов
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ РОСТОВСКОЙ АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Карина Слесаренко, учащаяся 10 класса школы №9 (г. Волгодонск), заняла первое место в IV Международном конкурсе детских фотографий «В объятиях природы», который был организован Фондом «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».

- Я в прошлом году участвовала в этом конкурсе вместе с одноклассницей. В итоге она выиграла, а я - нет, и очень расстроилась. Но сейчас я очень рада, конечно. Это очень хорошая новость. Благодарю своего педагога - Ларису Алексеевну Кан. Вместе с ней мы выбирали локацию и самые удачные снимки. Спасибо ей большое, - поделилась впечатлением Карина.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Итоги этого конкурса стали известны 31 марта. В отборочном региональном этапе конкурса приняли участие 110 юных фотографов из города Волгодонска и Дубовского района. На суд жюри было представлено более 350 работ, раскрывающих многообразие и красоту донской природы. Призерами из числа финалистов г. Волгодонска названы Софья Бубен (2 место) и Георгий Бурдюгов (3 место), победителями из Дубовского района стали Дарья Драгунова (1 место), Полина Габибулаева (2 место) и Валерия Глущенко (3 место).

По условиям конкурса авторы работ, занявших 1 и 2 места от каждой из принявших участие российских территорий, вместе с ребятами из зарубежных стран получат возможность принять участие в организованном Концерном детском экологическом форуме в Беларуси. В рамках детского форума участников ждут насыщенная культурная программа, знакомство с природным многообразием Республики Беларусь, мастер-классы по фотографии с участием венгерских и российских фотохудожников, включая родоначальника конкурса Балинта Винце.

О датах проведения форума будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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