Как настроить ребенка на дистанционное обучение

Дети сейчас так же, как и взрослые, вынуждены переключаться на другой режим и ритм жизни. И переход этот может быть непростым. Забота о внедрении навыков обучения и организации процесса ложится целиком на плечи родителей. Как же настроить ребенка на учебу в домашних условиях?

1. Организуйте зону для домашнего обучения. Это должно быть хорошо освещенное место. А бумагу, клей, тетради, ручки нужно положить так, чтобы они были под рукой.

2. Составьте расписание занятий и старайтесь его придерживаться. При этом нужно учитывать особенности ребенка. Одни лучше учатся и работают с утра, а другим это предпочтительнее делать после обеда. Обсудите это с ребенком.

3. Во время занятий исключите все отвлекающие факторы – телевизор, телефон, музыку. Не отходите от ребенка далеко. И сами старайтесь в это время заниматься каким-нибудь полезным делом.

4. Настроить процесс нужно так, чтобы дети сами делали свою работу. Они сами должны исправлять свои ошибки и думать над заданиями. Родители лишь могут предложить помощь.

5. Чтобы понимать задания, обсуждайте тонкости домашнего обучения вашего ребенка с учителями, чаще выходите в общие чаты.

И помните, что дистанционное обучение не должно добавлять детям стресса. Не стоит бросать все силы на то, чтобы ребенок успевал абсолютно все. Это невозможно.

Берегите себя!