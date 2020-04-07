Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: можно ли убить Covid-19 за месяц, как попасть на прием к врачу и где сдать анализ

В Ростовской области 17 официальных случаев заболевания Covid-19. Еще пять человек ждут подтверждения диагноза. В эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» глава регионального минздрава Татьяна Быковская ответила на главные вопросы, которые в дни пандемии коронавируса касаются каждого.

На главные вопросы, которые в дни пандемии коронавируса касаются каждого, ответила министр здравоохранения РО Татьяна Быковская

ОБ АНАЛИЗАХ, САМОИЗОЛЯЦИИ И БОЛЬНЫХ

- С 4 апреля наша лаборатория стала самостоятельным референт-центром по коронавирусу, - начала разговор Татьяна Юрьевна. - Это означает, что теперь не надо ждать долгого подтверждения предварительного диагноза на Covid-19. Мы будем видеть оперативно появляющиеся цифры и более оперативно информировать население.

- Для чего введен режим самоизоляция?

- Для того, чтобы сократить число заболевших. Я понимаю, что он не всем нравится, все мы привыкли к свободному перемещению, но мы должны понимать, что вирус коварен. И даже молодой человек, пообщавшийся с носителем Covid-19, может принести его в дом. А это может быть очень опасным для его пожилых родственников. Поймите, ничего другого, кроме изоляции, мир не придумал для прерывания цепочки распространения вируса.

- В каком состоянии находятся заболевшие с подтвержденным диагнозом?

- Они чувствуют себя удовлетворительно. Находятся под наблюдением врачей, многие чувствуют себя совершенно здоровыми и просят выписать из стационара. Однако существует порядок выписки таких пациентов. Происходит это только после получения двукратного анализа после 14 дней наблюдения. Только тогда мы можем говорить, что человек здоров и не может никого заразить.

В Ростове также могут делать анализы на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ, ОБ АППАРАТАХ ИВЛ И ФЕЙКАХ

- Где в настоящее время делают анализ на Covid-19?

- Помимо лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по РО, еще в больнице СКЖД, а также в Областном клинико-диагностическом центре. В ОКДЦ исследуют анализы медработников, которые сталкиваются с заболевшими. Только за сутки были взяты пробы у 77 врачей, и все тесты оказались отрицательными. Для нас важно, чтобы медработники не выходили из строя. Надеемся, что в скором времени к этой работе присоединится и Диагностический центр «Здоровье» Ростова-на-Дону. Я подчеркну: все эти центры исследуют анализы у здоровых людей. Тем, у кого предварительно положительный анализ, окончательный подтвержденный диагноз ставят только в лаборатории Роспотребнадзора.

- А можно ли сдать анализ каждому?

- Пока их делают только по направлению врачей, но, мы надеемся, что, когда присоединятся еще и другие лаборатории, такая возможность будет у всех желающих.

- Ростовская область готова встретить вирус во всеоружии?

- Делается все необходимое для этого. Мы просчитали необходимое количество коек и число необходимых аппаратов ИВЛ. Будем надеться, что нам не потребуется такого их количества. Проанализировав цифры коллег из Коммунарки в Москве, можно сказать, что там не такое большое количество людей, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В России нет такого, как мы видим в сводках из Европы. Но в Ростовской области аппараты есть, в том числе мы ждем и новые поставки. Также были выделены дополнительные средства из федерального бюджета, которые пошли в том числе и на развертывание коек и оснащение необходимым медучреждений.

- В Интернете пишут, что как только потеплеет, вирус сойдет на нет. Это правда?

- Как врач-эпидемиолог могу сказать, что точно никто не изобрел твердого понимания того, как побороть вирус в течение 1-1,5 месяцев. И этот вирус будет жить так же, как вирус гриппа, у которого со временем появляются новые штаммы.

На улицу лучше не выходить без особой необходимости.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ И КАК ПОПАСТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ

- Пишут, что плановые осмотры отменены. Это верно?

- Мы приостановили плановую медицинскую помощь, которую можно отсрочить. Если правильно прочитать постановление, то в нем говорится: «…за исключением экстренной неотложной медпомощи и помощи хроническим больным». Если человек находится на учете по заболеванию, он может посетить поликлинику и сможет быть госпитализированным. В настоящее время мы снижаем нагрузку на поликлинику не для того, чтобы разгрузить врачей, а чтобы была некая разобщенность пациентов и не было очередей возле регистратуры или на прием к врачу. Поэтому лучше записаться через сайт или позвонить лечащему доктору, чтобы тот назначил время, когда приходить.

- Но ведь женские консультации открыты?

- Да, они ориентированы на прием беременных, это состояние неотложное. Мы обращаемся к тем, кто просто хочет провериться: пока лучше не надо - это для безопасности и вашей, и окружающих.

- А как работает скорая помощь?

- Я хочу сказать, что в условиях самоизоляции число вызовов, поступающих в скорую, стало меньше. Люди стали меньше болеть ОРВИ, стало меньше обострений и хронических заболеваний. Поймите, к сожалению, учить умеют все. И, наверное, это такая особенность, когда человек с большим желанием верит фейкам, вгоняя себя в отрицательное психоэмоциональное состояние, чем верить официальным источникам. Но еще раз повторюсь: ничего другого, кроме изоляции, мир не придумал для прерывания цепочки распространения вируса. Поэтому берегите себя и свое здоровье.

Самоизоляция необходима.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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