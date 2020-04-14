Коронавирус в Ростове: на Дону почти 100 человек заболели COVID-19

В Ростовской области постоянно растет количество заболевших коронавирусом. 14 апреля стало известно, что за последние сутки выявили еще 20 человек, инфицированных COVID-19. Соответствующую данные приводят на сайте регионального правительства.

Так на территории донского региона уже 98 человек больны коронавирусной инфекцией, восемь выздоровели. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, но есть и те, у кого вирус вызвал осложнения.

Кроме этого, под медицинским наблюдением находится 1526 человек, из которых 1428 пребывают на самоизоляции дома. За все время пандемии донские врачи обследовали на наличие вируса 7773 человека. Было сделано более девяти тысяч тестов на инфекцию.

Между тем, статистика по всей России ухудшается каждый день. Только за последние 24 часа врачи выявили 2774 новых случаев заражения. Всего в стране насчитывается уже 21102 человек, заболевших коронавирусом. За время пандемии скончались 170 человек, а выздоровели - 1694.