2020-04-14T10:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове: на Дону почти 100 человек заболели COVID-19

Коронавирус в Ростове: количество инфицированных постоянно растет
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 14 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 14 апреля 2020 года. Фото: ФАО ООН
Изменить размер текста:

В Ростовской области постоянно растет количество заболевших коронавирусом. 14 апреля стало известно, что за последние сутки выявили еще 20 человек, инфицированных COVID-19. Соответствующую данные приводят на сайте регионального правительства.

Так на территории донского региона уже 98 человек больны коронавирусной инфекцией, восемь выздоровели. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, но есть и те, у кого вирус вызвал осложнения.

Кроме этого, под медицинским наблюдением находится 1526 человек, из которых 1428 пребывают на самоизоляции дома. За все время пандемии донские врачи обследовали на наличие вируса 7773 человека. Было сделано более девяти тысяч тестов на инфекцию.

Между тем, статистика по всей России ухудшается каждый день. Только за последние 24 часа врачи выявили 2774 новых случаев заражения. Всего в стране насчитывается уже 21102 человек, заболевших коронавирусом. За время пандемии скончались 170 человек, а выздоровели - 1694.

Число инфицированных в Ростовской области постоянно растет. Количество заболевших почти достигло 100 человек. Фото: стопкоронавирус.рф

Число инфицированных в Ростовской области постоянно растет. Количество заболевших почти достигло 100 человек. Фото: стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19
Жители Ростовской области будут больше платить за мобильную связь
На Дону семь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Дончанин жестоко расправился с троими приятелями и поджег их трупы
Сделки ростовского завода комбикормов на 467 млн рублей поставлены под вопрос
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше трех тысяч больных COVID-19 смогут разместить в донских больницах
Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: ветераны не смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах
В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
Искусственный интеллект ответит на вопросы о коронавирусе COVID-19
Кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов предоставил ВТБ
Ростовчанин отомстил своему обидчику за оскорбление пулей в голову
Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября
Ростовчанка пытается пристроить в добрые руки серебристую хохотунью
В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища