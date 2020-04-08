В Ростове-на-Дону Пасху переносить не будут

В условиях пандемии введены ограничительные мероприятия, в том числе и в Ростовской области. И в эти дни - дни Великого поста - верующих очень интересует вопрос: а можно ли посещать донские храмы, тем более что в Интернете появились сообщения о переносе Пасхи - одного из главных христианских праздников в году. Как будут работать храмы в новых условиях? Какие меры безопасности предприняты внутри них? Куда можно позвонить, чтобы помочь одиноким пожилым людям? И чему учит нас духовный подвиг Марии Египетской? Об этом и многом другом говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

«НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ»

- Перенос праздника Пасхи - это фейк, - сразу расставил все точки над «i» Игорь Павлович. - Все православные церкви будут отмечать Святую Пасху 19 апреля! Не поддавайтесь панике: сейчас очень много рассылают откровенной чуши на религиозную тему, используя человеческий страх и неосведомленность людей.

- Но многие ссылаются на постановление Греческой церкви…

- В Греции введены чрезвычайное положение и тотальный карантин. В апреле церковные богослужения там будут, только без прихожан. Однако есть надежда, что к концу мая карантин отменят. А на 27 мая выпадет праздник Отдания Пасхи, то есть завершение ее богослужебного празднования. В этот день мы последний раз поем «Христос Воскресе», завершая пасхальные торжества. Напомню, пасхальное богослужебное празднование длится 40 дней. И вот Греческая церковь, желая не лишать людей пасхальной радости, решила повторить на богослужении 27 мая все песнопения Пасхи, весь тот чин, включая Пасхальный крестный ход, которого будут лишены люди 19 апреля. Это человечный и очень своевременный шаг, направленный на то, чтобы не лишить людей шанса в храмах всем вместе прославить Победу жизни над смертью! Напомню, что в древней церкви существовала традиция повторения всей пасхальной службы в день Отдания.

ПУТЬ ОТ РАСПУТНИЦЫ К СВЯТОЙ

- Патриарх призвал верующих участвовать в домашней молитве. Мол, мы можем превратить свои дома в пустыню спасения, подобно святой Марии Египетской. О чем речь?

- Сейчас идет очередная неделя Великого поста, а люди, особенно старшего возраста, вынуждены пребывать, как некогда Мария Египетская, в импровизированном умозрительном затворе - в своих квартирах и комнатах. К слову, она одна из немногих женщин, которая была прославлена настолько широко, что ей было посвящено одно из воскресений Великого поста.

- Расскажите о ней, пожалуйста.

- Мария Египетская жила в 6 веке. Она уроженка города Александрия, это нынешний Каир. В старые времена это была житница Римской империи, куда стекались купцы со всего мира. С 12-летнего возраста девочка стала заниматься проституцией и провела в блуде значительную часть своей жизни. Но к третьему десятку лет с ней случилась история, которая изменила всю ее жизнь.

По роду своего занятия она была в центре веселья, винопития, ярких событий и очень грязной тяжелой жизни. Однажды Мария увидела переполненный паломниками корабль, следовавший из Египта в Палестину. Она решила поехать с ними, преследуя профессиональную корысть. А когда прибыла в Иерусалим, то из чистого любопытства пришла в храм Гроба Господня. Но тогда она не смогла попасть внутрь - невиданная сила и толпа сдерживали ее. Тогда в душе Марии произошел глубочайший переворот: она покаялась, после чего у нее получилось зайти в Иерусалимский храм и поклониться Гробу Господню. В этом событии она увидела откровение Божье. Она перешла реку Иордан и стала жить в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении, посте, покаянии и молитвах.

За год-два до своей кончины ее встретил иеромонах Зосима. Он не сразу даже понял, кто перед ним - мужчина или женщина, так как по ее одежде и внешнему виду это было непонятно. Мария ушла в одном платье и в нем провела почти полвека. Но Зосима сразу понял, что перед ним человек святой. Он увидел, как во время молитвы Мария возносилась на какое-то расстояние от земли, - такова была сила ее молитвы.

Она поведала Зосиме свою жизнь и то, как ей было тяжело, особенно первые 17 лет, как страсти истязали ее изнутри, как она боролась с блудом, памятью о вкусных винах и яствах. Но благодаря покаянию она прошла все испытания и победила в себе эти разрушительные силы. В одну из трех встреч старец увидел, как она прошла по водам Иордана, не утонув: физические законы были над ней не властны.

В минувшее воскресенье во всех православных храмах должны были читать житие Марии Египетской, которое можно разбирать на цитаты. И, надо сказать, что новые условия, в которых мы оказались из-за эпидемии, напоминают то положение, в котором Мария проводила свою жизнь в пустынном затворе.

ХРАМЫ ЗАКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ

- Глава Донской митрополии просил воздержаться от посещения храмов. Эта рекомендация распространяется на всех?

- Люди должны иметь возможность при крайней необходимости прийти в храм. Поэтому принято решение для молитвы их не закрывать. Это нужно для того, чтобы поддержать прихожан в нынешние дни, когда духовная помощь особенно необходима. Если мы закроем сейчас храмы, то ввергнем людей в еще большую депрессию. Однако в самих храмах предприняты меры беспрецедентной эпидемиологической безопасности. Вплоть до того, что изменены даже некоторые обрядовые порядки при совершении таинств.

Но для пожилых людей - твердая позиция: оставайтесь дома. Так как люди в возрасте 65+ находятся в зоне особого риска. Именно к ним глава Донской митрополии и обратился с просьбой оставаться дома и совершать там свой духовный подвиг. В условиях пандемии можно совершать свое спасение и молитвы келейно. Многие просят прийти священников домой - причастить, исповедовать или соборовать. Церковь также выполняет эти просьбы со всей санитарной предосторожностью.

- Прошел слух, что церковь будет выдавать пропуска прихожанам. Это так?

- Это очередной фейк, запущенный ради кричащего заголовка одной ростовской журналистской, а потом эту «утку» перепечатывали и другие СМИ. Священнослужители, церковнослужители, а также лица, задействованные в поддержании богослужебной деятельности, будут иметь возможность посещать храмы на основании справок установленного региональными властями образца, выдаваемых приходским духовенством. Они ничем не отличаются от тех справок, которые выдаются сейчас на светских предприятиях. Вопрос же о пропусках и справках для прихожан, не входящих в данную категорию лиц, не стоит. Не путайте, пожалуйста.

- Будут какие-то дополнительные ограничения?

- Во всех донских храмах введены очень строгие меры предосторожности и контроля, в том числе касающиеся дезинфекции. Наша задача - организовать и санитарную дистанцию. Кроме того, мы огораживаем иконы, предлагая на время верующим совершать религиозное поклонение перед одной святыней, не прикасаясь к ней. О других я уже говорил (смотрите на сайте kp.ru). Сейчас в условиях современной действительности эти меры необходимы.

- Как церковь помогает прихожанам?

- У нас есть люди, которые находятся в определенной группе риска, им тяжело прибрести продукты и лекарства. И нашим епархиальным отделом создан экстренный оперативный штаб помощи в сложной эпидемиологической ситуации. А волонтеры готовы оказать поддержку. Для этого и те, кому нужна помощь, и те, кто хочет помочь сам, могут позвонить по телефону: 8-800-775-81-30.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

ВАЖНО!

Молитва во время распространения вредоносного поветрия

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благоприменительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

КСТАТИ

Слушайте программу на радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM каждый четверг в 17.03.