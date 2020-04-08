Реальная помощь в сложное время: ростовские единороссы стали волонтерами

В сегодняшней ситуации, когда коронавирус стремительно распространяется по всей стране, в поддержке нуждается огромное количество людей. И хотя в Ростовской области пока зафиксировано относительно немного инфицированных, однако, чтобы не допустить ухудшения ситуации, донские власти объявили режим строгой самоизоляции. Местным жителям нельзя покидать свои дома без особой необходимости. Многие не ходят на работу или трудятся из дома. Но как быть тем, кто нуждается в самом необходимом больше остальных?

Члены партии «Единая Россия» нашли выход и решили помочь таким людям через волонтерскую деятельность. Депутаты ростовской городской думы Лариса Зубарева, Сергей Смирнов и генеральный директор крупного донского предприятия «Европолимер» Павел Кузьмин моментально включились в работу и приняли участие в федеральном проекте с говорящим и таким понятным каждому названием #МыВместе, в рамках которого закупаются и передаются продукты первой необходимости тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Под особой опекой - пожилые ростовчане, страдающие хроническими заболеваниями ростовчане и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

За помощью к партийцам обращаются люди через региональные отделения партии «Единая России», социальные службы и даже пишут напрямую в социальных сетях.Фото: Дадаян Давид

«ТРУДНО ПЕРЕДАТЬ, КАК Я ВАМ БЛАГОДАРНА!»

За помощью к партийцам обращаются люди через региональные отделения партии «Единая России», социальные службы и даже пишут напрямую в социальных сетях. Они сообщают, что конкретно им нужно в быту, чего не хватает из продовольствия. А чтобы повысить эффективность работы и помочь еще большему количеству человек, многие партийцы собрали свою команду единомышленников.

Так, на собственные средства генеральный директор крупного донского предприятия «Европолимер» Павел Кузьмин закупил молочные продукты, хлеб, масло, сладости. Не забыл и о хозяйственных товарах - многие просили привезти мыло, чистящие средства, салфетки и антисептики, которые сейчас особенно востребованы.

Когда волонтеры постучали к 87-летней пенсионерке Валентине Евстафьевой в дверь дома на Станиславского, 140, ростовчанка не смогла сдержать радости. Она была очень тронута такой заботой. Соблюдая все меры предосторожности - надев перчатки и маски, - волонтеры поставили на порог ее дома большой пакет. Там было все то, что заказывала женщина: и лекарства, и различные крупы, и хлебные изделия, и бытовая химия.

- Спасибо вам большое! Трудно передать, как я вам благодарна. Хорошо, что есть такие люди, как вы, которые не бросают нас в трудное время, - только и вымолвила растроганная Валентина Ивановна.

Соблюдая все меры предосторожности - надев перчатки и маски - волонтеры помогают пенсионерам.Фото: Дадаян Давид

Еще несколько минут разговора - и волонтерам уже нужно снова туда, где их очень ждут. Прямо напротив - в дом на улице Станиславского, 117/2, где живет другая одинокая пенсионерка Татьяна Соляник. Она также попросила привезти ей лекарства, без которых приходится очень трудно, а в ближайшую аптеку ходить бывает непросто, а главное - небезопасно. В пакет для Татьяны Шамильевны партийцы положили еще и самые необходимые продукты.

- Вы мне очень помогли. Спасибо! Сейчас я стараюсь лишний раз не выходить из дома, чтобы сохранить здоровье, - призналась пожилая ростовчанка, горячо поблагодарив добровольцев проекта #МыВместе.

В тот же день волонтеры навестили и 39-летнего Руслана Ищенко. Мужчина живет в доме на улице Пушкинской, 231. Не так давно он пережил инсульт, после которого стал инвалидом. Теперь ему очень тяжело не только передвигаться, но и говорить. Просить многого не стал - только продукты. Волонтеры с радостью выполнили просьбу ростовчанина и принесли ему домой все, что было нужно.

- Я уверен, что каждый должен оказывать посильную помощь особенно сейчас - в период пандемии коронавируса, - рассказал Павел Кузьмин. - Именно поэтому я решил стать волонтером проекта #МыВместе. Уверен, что таким образом мы сможем помочь многим людям. Ведь главное, чтобы помощь была своевременной.

- Важно, чтобы люди знали - им помогут, не оставят в беде, - считает Сергей Смирнов.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ПОМОГУТ И НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ»

Депутат Ростовской-на-Дону городской думы по Советскому одномандатному избирательному округу №26 Сергей Смирнов уверен, что в трудной ситуации может оказаться каждый: будь то одинокий пожилой человек или большая семья. Важно, чтобы люди знали: им помогут, не оставят в беде. И, кстати, только на этой неделе депутат помог уже семи семьям.

- Я узнал, что в Советском районе есть семьи с детьми, которые еле сводят концы с концами. Естественно, сразу откликнулся, - признался народный избранник.

В их числе - многодетная семья Белых. Сейчас у них проблемы даже с покупкой продуктов. Поэтому все самое необходимое депутат привез не только им, но и семье Егоренковых, которая воспитывает четверых детей. Их папа - главный добытчик - потерял работу.

Режим самоизоляции внес свои коррективы в жизнь Елены Епифанцевой и ее 14-летнего сына. Жительница Советского района не работает с 16 марта, так как буфет кинотехникума закрылся из-за того, что студенты перешли на дистанционное обучение. Написала заявление на отпуск за свой счет. Но зарплату за прошлый месяц еще не выдали. Продукты, даже крупы, заканчиваются. Чем кормить себя и сына-подростка, было не ясно до тех пор, пока все необходимое для семьи купил и привез член партии «Единая Россия».

Сергей Смирнов продолжает оказывать адресную помощь жителям Советского района.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

По словам Сергея Смирнова, большое количество просьб о помощи поступает и через социальные сети. Так, в Insagram депутату написала Юлия Блохина. Из-за продления режима самоизоляции ее муж будет без работы до конца месяца. А деньги уже заканчиваются. Мимо такой просьбы Смирнов также не прошел и помог самым необходимым - продуктами и подгузниками для ребенка.

А еще нередко благотворительные фонды и общественные организации просят помощи для семей, дети в которых имеют ограниченные возможности здоровья. Им также помогает.

- В период эпидемии коронавирусной инфекции в зону риска попадают и люди пожилого возраста, поэтому я стараюсь уделять особое внимание еще и им, - говорит Сергей Смирнов. - Валентина Ильченко, пенсионерка, член совета ветеранов Советского района и просто активный житель, верный мой напарник на субботниках и почетный гость на всех мероприятиях района, также попала в трудную ситуацию. Валентина Самуиловна живет одна, соблюдает режим самоизоляции. Ее родственники далеко, поэтому привозить продукты получается нечасто. Кстати, депутат уже оказывал этой ростовчанке помощь - оплачивал поддерживающее лечение. У женщины - онкология. А вот теперь привез ей продукты.

- Мы не знаем, какая ситуация у человека, главное - быстро отреагировать, - считает депутат.

Люди возраста 65+ должны не нарушать режим самоизоляции, но помощь им очень нужна.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ТАК МЫ ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС»

Еще один волонтер всероссийского проекта «Мы вместе» - Лариса Зубарева, депутат Ростовской-на-Дону городской думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14. Уже неделю она активно помогает жителям своего района: 30 марта зарегистрировалась на сайте проекта, получила статус волонтера и сразу же включилась в работу.

- Волонтерская работа может быть разной. Это психологическая, юридическая, медицинская помощь, - рассказывает депутат. - Но самой востребованной, на мой взгляд, является материальная помощь в виде продуктовых наборов. Как бы ни печально это звучало, но в 21 веке в центре города-миллионника есть семьи, которым банально не на что купить поесть. Коронавирус сделал положение этих семей еще более тяжелым.

В итоге был определен бюджет и закуплена первая партия продуктов. В набор входили гречка, мука, чай, сахар, подсолнечное масло – порядка 10 наименований товаров первой необходимости. За первые два дня уже было роздано все. А на третий день партийцы отправились за следующей партией в магазин.

Депутат Лариса Зубарева неделю назад зарегистрировалась на сайте проекта, получила статус волонтера и сразу включилась в работу.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Тем временем список заявок на помощь от горожан стал стремительно расти.

- По началу это были единичные обращения из моего округа, потом круг расширился до других районов, и, наконец, к нам стали обращаться люди из соседних городов, в частности из Батайска, - признается Лариса Зубарева. - Мы стараемся помочь каждому, но, пользуясь случаем, я хотела бы сказать, что наших ресурсов и сил не хватит, чтобы охватить всех. Мы – это небольшая команда волонтеров из трех человек, которая опирается только на собственные силы и ресурсы. Поэтому мы будем оказывать помощи в первую очередь остро нуждающимся семьям, чья жизненная ситуация вызывает опасения. И если вдруг по каким-то причинам вашу заявку мы не смогли оперативно исполнить, это не значит, что помощь к вам не придет. Мы либо выполним ее позже, либо передадим нашим коллегам из «Единой России», которые тоже организовали волонтерские отряды и работают параллельно с нами в других районах города.

Радует, что волонтерский проект #МыВместе заработал, количество волонтеров увеличивается, как и увеличивается количество семей, получивших поддержку.

- Федеральный волонтерский проект #МыВместе появился очень своевременно, - уверена депутат Зубарева. - Если бы не было этого проекта, его бы стоило придумать, возможно, силами однопартийцев, коллег по думе и других неравнодушных людей. Наше государство тоже включилось в проект и, я очень на это надеюсь, сделает следующие шаги для поддержки своего населения. Так мы победим коронавирус!