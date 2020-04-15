2020-04-15T11:00:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове: количество заболевших превысило 100 человек

Коронавирус в Ростове: за последние сутки выявили еще 6 человек с инфекцией
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 15 апреля 2020 года.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 15 апреля 2020 года.
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В Ростовской области продолжает распространяться коронавирус. На 15 апреля насчитывается уже 104 человек с выявленным COVID-19. За минувшие сутки еще шесть человек подхватили инфекцию. Данные привели в правительстве донского региона.

Количество заболевших постоянно растет. Режим строгой самоизоляции помогает сдерживать распространение инфекции. Так или иначе, восьмерым жителям региона удалось справится с болезнью. Они выздоровели и сейчас чувствуют себя хорошо, но находятся на карантине. Накануне стало известно, что семь детей подхватили вирус. Малыши находятся под постоянным присмотром врачей.

Состояние большинства пациентов оценивается, как удовлетворительное. Но у некоторых болезнь проходит не так легко. Четыре человека - на аппарате ИВЛ, один заболевший в крайне тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением пребывают 1517 человек. За все время пандемии врачи обследовали 9915 жителей Дона. Тест на коронавирус прошли уже 10057 человек.

Статистика по России остается печальной. За последние 24 часа выявили еще 3388 случаев заражения. По всей стране заболели уже 24490 человек.

Данные по коронавирусу на 15 апреля 2020 года. Фото: стопкоронавирус.рф

Данные по коронавирусу на 15 апреля 2020 года. Фото: стопкоронавирус.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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